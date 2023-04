Abuso dei social, il percorso per aiutare ed educare i giovani

Si è concluso mercoledì, con la coinvolgente assemblea alla sala Polivalente di Palazzo Bellini, ‘Libera dalle mafie Comacchio’, il progetto dedicato alla legalità nel 2023 interamente finanziato dal Comune di Comacchio. Al centro del percorso formativo di quest’anno, rivolto a ragazze e ragazzi degli istituti del territorio, il tema di stringente attualità dell’abuso dei social nella vita quotidiana. Il vice sindaco con delega alle Politiche educative Maura Tomasi ha spronato gli studenti a "riflettere e, soprattutto, fare. Non tacere, segnalare ed essere protagonisti delle proprie vite. Le logiche del bullismo, proprio come quelle mafiose, isolando, minacciano ed aggrediscono in un contesto di connivenza. Crediamo molto nell’importanza di affrontare apertamente e dialogare con i giovani su queste tematiche, per questo abbiamo voluto promosso e finanziato il progetto". Durante la mattinata sono stati proiettati i video frutto dei laboratori scolastici, e i ragazzi si sono confrontati con professionisti esperti. Obiettivo di ‘Una vita da social’ è stato quello di avvicinare gli studenti alle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, ponendo - tuttavia - particolare attenzione alla loro tutela nell’uso di Internet, delle app sugli smartphone e dei social.