Abuso di alcol e droga alla guida: "Per la prevenzione 51 mila euro"

Nuovo impulso alla prevenzione degli incidenti stradali correlati all’assunzione di alcol o droghe: la Polizia Locale dell’Alto ferrarese, presentando una serie di investimenti per 51 mila euro complessivi, si è infatti aggiudicata un bando regionale che andrà a coprire l’85,5% delle spese. Le risorse in entrata, che dovranno essere ratificate nel consiglio Comunale di questa sera (giovedì 6), saranno impiegate nei quattro comuni serviti dal Corpo Intercomunale, vale a dire Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, e comprenderanno non solo attività di prevenzione, informazione e formazione, ma anche l’acquisto di un veicolo, di un nuovo etilometro e persino di un drogometro, quest’ultimo uno strumento in grado di misurare in tempo reale se l’automobilista abbia assunto sostanze psicotrope. Bondeno, in qualità di comune capofila, attraverso un’apposita delibera di Giunta ha approvato la variazione di bilancio, prevedendo le risorse aggiuntive in entrata. "Si tratta dell’ennesimo passo in avanti, condiviso fra tutti i sindaci del territorio, nell’ottica dell’efficientamento delle azioni di prevenzione condotte dalla Polizia locale – spiega il sindaco, Simone Saletti –, in questo caso con l’obiettivo di incrementare in maniera decisa le azioni di prevenzione degli incidenti stradali causati dall’uso di sostanze stupefacenti". Nel dettaglio delle novità in arrivo per la Polizia Locale entra il comandante, Stefano Ansaloni: "Tutto parte dalla formazione del personale e per questo abbiamo previsto appositi corsi anche in collaborazione con la Polizia locale di Cento. Poi, molto spazio verrà dato alle attività di informazione rivolte alla popolazione di ogni età, con una apposita campagna. Non da ultimo – conclude Ansaloni –, abbiamo anche previsto l’aumento della dotazione strumentale del Corpo Unico, tramite l’acquisto di alcol test monouso". Bondeno, degli 8.545 euro finanziati dai quattro comuni (somma di quota parte investimenti e quota parte corrente), contribuirà con poco meno di 3 mila euro: "Da anni a Bondeno stiamo portando avanti investimenti di qualificazione del Corpo – specifica l’assessore alla Sicurezza, Ornella Bonati –, soprattutto con le continue azioni di prevenzione, e la formazione degli ispettori ambientali". Nell’anno 2024, sono stati in totale 190 gli incidenti stradali rilevati nei comuni appartenenti al Corpo unico di Polizia locale. Le guide in stato di ebbrezza sono state 8, mentre una persona è stata trovata al volante sotto effetto di stupefacenti.