Abuso di posizione dominante. La ’Rete civica’ si mobilita: "Hera, è l’ora dei risarcimenti"

Adesso si entra nella fase due. Quella dei "risarcimenti". Probabilmente la più attesa da migliaia di ferraresi che, per mesi, hanno pagato – secondo l’Agcm – più di quello che dovevano per il teleriscaldamento. L’articolato provvedimento dell’Autorità garante – che, fra l’altro, condanna Hera a una multa di circa due milioni di euro – è stato vivisezionato da Massimo Buriani, direttore della cooperativa Castello e fra i più fervidi conoscitori della materia.

È proprio lui, ieri mattina, a lanciare il cuore oltre l’ostacolo: "Il provvedimento dell’Agcm – scandisce in premessa il portavoce della Rete Civica, a cui si accoda anche il presidente della Coop Castello, Loredano Ferrari – è per noi soltanto un buon punto di partenza. Sul piatto, ora, ci sarebbero circa 13 milioni di euro di tariffe che Hera ha incassato (più del dovuto) e che potrebbero essere un parziale risarcimento alle famiglie che per mesi hanno strapagato le utenze". Buriani prende carta, penna, evidenziatore e dà voce alla sua esperienza di cooperatore di lungo corso.

"L’Autorità garante della concorrenza e del mercato – riprende – contesta alla multiutility di aver incassato qualcosa come il 45% in più di ciò che sarebbe invece stato equo incassare". Tradotto: per il solo 2022 sarebbero state applicate delle tariffe di quasi due volte superiori a quelle che invece avrebbero dovuto essere. "A questo punto – segna le tappe Buriani – i condomini che vorranno presentare i reclami, sulla scorta di quello presentato dalla Castello, saranno aiutati non solo dalla Rete ma anche dallo studio legale Anselmo che si è fatto carico di seguirci in questo percorso".

Considerando la complessità della vicenda, prevediamo comunque che ci saranno altre fasi del contenzioso. A maggior ragione perché Hera – dal canto suo – sostiene di "avere operato correttamente e nel pieno rispetto degli impegni contrattuali assunti adottando anche ulteriori misure in collaborazione con l’amministrazione comunale tese al contenimento della spesa energetica in un contesto di mercato emergenziale. Tra queste, i due accordi integrativi del 2022 e del 2023 e i bonus sociali che, come peraltro conferma la stessa Autorità nel provvedimento, hanno garantito la riduzione delle tariffe rispetto ai meccanismi di calcolo precedenti, con un’attenzione particolare alle categorie fragili".

Leggendo in filigrana – al di là della patina burocratica – è evidente che l’intendimento di Hera sia quello di fare ricorso. Ma se fin qui abbiamo parlato di dati tecnici, soffermiamoci sul punto politico. Sì, perché Buriani – interpretando anche il pensiero di Katia Furegatti, la battagliera portavoce della Rete e di Massimo Caselli (in rappresentanza dei condomini), rileva "una responsabilità da parte dell’amministrazione in questa vicenda".

O, meglio, se da un lato "il provvedimento dell’Agcm ‘scagiona’ il Comune dalle responsabilità", riconosce il direttore della Castello, dall’altro "come cittadini rileviamo per lo meno una mancanza di controllo, da parte dell’amministrazione, agli accordi che sono stati sottoscritti. E che, colpevolmente, hanno fissato il prezzo della componente geotermica a 155 euro per megawatt/ora in un momento in cui il prezzo del gas stava scendendo".

Senza contare che, attraverso la sottoscrizione del patto con la multiutility, "il Comune ha rinunciato, fino al 2040, a mezzo milione di euro all’anno di entrate, che corrispondono agli oneri di concessione. Si tratta, complessivamente, di dieci milioni di euro".

Tornando al teleriscaldamento, scendendo più nel tecnicismo, Buriani rileva che "non solo gli utenti ferraresi hanno pagato il 45% in più rispetto al dovuto, ma si sono anche fatti carico di sostenere i costi del derivato che Hera aveva fatto per coprire il rischio di un aumento del gas a mercato libero". Se la sentenza dell’Agcm in qualche modo ha chiuso un capito, adesso se ne riapre un altro. Probabilmente ancora più lungo.