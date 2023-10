"Abuso di posizione, venti ricorsi all’Antitrust"

Siamo a quota 20. La Rete Civica contro i rincari del teleriscaldamento non si ferma. Anzi, attraverso un pool di professionisti – tra cui Massimo Buriani, direttore della cooperativa il Castello – sta continuando a compilare i ricorsi all’Antitrust per dare voce ai condomini che si sono trovati dei rincari da capogiro sulle bollette del teleriscaldamento. "Abuso di posizione dominante per la fissazione di prezzi troppo elevati per il servizio di teleriscaldamento". È questa l’accusa che i condomini muovono alla multiutility. E, peraltro, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato, proprio su sollecitazione della Rete, un’istruttoria nei confronti di Hera.

L’apripista dell’iniziativa, in tema di ricorsi, è stato proprio il condominio ‘Il Quartiere’, tra i più popolosi (e martoriati) dai rincari che si sono verificati l’inverno scorso. Su queste colonne abbiamo dato conto, a più riprese, delle iniziative che sono state messe in campo dalla Rete. E, tra queste, va ricordata senz’altro la manifestazione nel marzo di quest’anno. Un appello forte e chiaro, in particolare all’amministrazione. L’obiettivo era quello di rivedere i termini del contratto che il Comune aveva stipulato nell’ottobre 2022 con Hera nel tentativo di mettere al riparo i cittadini ferraresi dalle forti oscillazioni del mercato. Il risultato però, a detta dei referenti della Rete, non solo non è stato soddisfacente. Anzi, è stato addirittura controproducente per chi era allacciato al Teleriscaldamento. Utenze che, a un certo punto, hanno subito rincari maggiori rispetto alle utenze legate alle forniture ‘tradizionali’.

Insomma i sette mesi di impegno civico della Rete hanno portato ad avere un’interlocuzione approfondita con l’amministrazione e, in particolare, con l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni.

Tra l’altro alcuni dei cittadini che hanno aderito al movimento civico sono anche stati ricevuti per ben due volte in commissione consiliare. Le interlocuzioni sono proseguite e, proprio ieri, l’amministrazione ha annunciato il nuovo accordo integrativo che nei fatti supera l’addendum incriminato dalla Rete. Ma non è tutto. I cittadini hanno anche fatto, sempre in ordine ai rincari del teleriscaldamento, una segnalazione ad Arera.

