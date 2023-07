Abuso d’ufficio, Ferrara in testa In cinque anni aperti 131 fascicoli

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, venerdì si è detto certo che la riforma in discussione andrà in porto. "Sull’ abuso d’ufficio posso rassicurare gli amministratori – ha spiegato Nordio durante un incontro a Venezia – l’ipotesi dell’abrogazione è stata fortissimamente voluta dal sottoscritto, ed è la conclusione di un dibattito interno al Governo. Ora la parola passa al Parlamento, ma siamo confidenti, direi certi, che andrà a buon fine. Poiché una buona ragione deve sempre cedere a una ragione migliore le buone intenzioni di chi voleva mantenerlo devono cedere a quelle migliori".

Se così sarà, probabilmente la procura di Ferrara si troverà con qualche fascicolo in meno da gestire. Eh sì, perché in Emilia-Romagna, la procura estense si è aggiudicata il gradino più alto del podio: negli ultimi 5 anni anni (2018-2022) sono stati ben 131 i fascicoli aperti per abuso d’ufficio, con un picco importante raggiunto nel 2021, quando sono state avviate 77 inchieste. Seguono Modena con 112 e Bologna 95.

Obiettivamente un numero importante 131, se si pensa che la più grande Bologna ne ha 36 in meno. Ma ciò che salta agli occhi analizzando quelli aperti anno per anno, sono proprio i 77 fascicoli del 2021, rispetto ai 10, 13 degli anni precedenti e ai 17 del 2022. Come se nel 2021 ci fosse stato una escalation di esposti o segnalazioni nei confronti di amministratori pubblici.