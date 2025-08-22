Acaref e Lions in lutto per Domenicali

Il mondo del volontariato e dell’associazionismo è profondamente scosso dall’improvvisa perdita di Giampietro Domenicali, direttore della fondazione Acaref e vice presidente del Lions Club Ferrara Estense. Giampietro è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Le prime avvisaglie del male avevano suggerito il ricovero all’ospedale di Cona, decisione che nonostante i tentativi dei sanitari è risultata purtroppo del tutto inutile. Dodato di una sensibilità non comune, Giampietro ha saputo farsi apprezzare da tutti coloro che per lavoro o per il suo impegno nel sociale hanno avuto modo di conoscerlo. Sempre sorridente, affabile con tutti, solare, pronto a dare una mano a chiunque in caso di necessità perchè come ripeteva spesso "fare del bene agli altri permette di fare del bene anche a se stessi".

Dopo oltre 40 anni trascorsi a consigliare i clienti Unicredit sui migliori investimenti possibili, anteponendo sempre l’etica a tutto il resto, nel 2011 con un gruppo di amici che condividevano gli stessi valori e la voglia di impegnarsi per gli altri, ha creato la Fondazione Acaref con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca sull’atassia, un disturbo neurologico che compromette il movimento e la coordinazione. Sono nati così ‘Progetti di vita e dopo di noi’ e ‘La casa dell’accoglienza’, progetti per persone disabili con l’obiettivo di garantire autonomia e inclusione sociale.

Uomo dalle mille risorse e sempre teso a ricercare nuovi progetti, Giampietro Domenicali, poco più di un anno fa, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e con il coraggio degli audaci, è sbarcato a Pescasseroli con i suoi volontari, dove la malattia è particolarmente presente e con l’aiuto delle istituzioni ha aperto il primo punto di riferimento in Abruzzo dei malati di atassia e delle loro famiglie. Proprio in questi giorni, Pescasseroli avrebbe dovuto ospitare un convegno sul tema dell’atassia, una iniziativa sulla quale Giampietro aveva lavorato molto, come era nel suo stile, con grande entusiamo e quella sua capacità di coinvolgere senza imposizioni, ma semplicemente trasmettendo il proprio entusiasmo. Anche il mondo Lions gli è riconoscente per quanto ha costruito.