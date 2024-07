Accademia italiana della cucina, . Padovani confermato delegato

Luca Padovani, commercialista ferrarese, è stato confermato nella carica di delegato per Ferrara dell’Accademia italiana della cucina per i prossimi tre anni. La conferma è arrivata direttamente dal presidente nazionale Paolo Petroni dopo il via libera unanime del Consiglio di presidenza dell’istituzione culturale fondata il 29 luglio del 1953, a Milano, da Orio Vergani, con un gruppo di qualificati esponenti della cultura, dell’industria e del giornalismo. Ma non è tutto. Il 22 maggio scorso, in occasione della XIX assemblea ordinaria dei delegati, che ha rieletto Petroni presidente nazionale del sodalizio per il triennio 2024-2027, lo stesso Padovani è stato eletto componente della Consulta accademica, composta da trenta membri provenienti da tutta Italia. Si tratta dell’organo statutario che, tra le tante competenze, approva il regolamento e il codice etico, elegge i componenti del Consiglio di presidenza e approva il bilancio preventivo e quello di esercizio.

La delegazione ferrarese dell’Accademia italiana della cucina vanta una importante e radicata tradizione e, in linea con le finalità stabilite dal fondatore, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. Attraverso il suo Centro studi, le sue delegazioni e legazioni in Italia e nel mondo, l’Accademia opera a livello nazionale e locale affinché siano promosse iniziative idonee a diffondere una migliore conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana, che costituiscono la base per ogni concreta innovazione. "La cucina – ha commentato Luca Padovani – racconta chi siamo, riscopre le nostre radici, si evolve con noi, ci rappresenta al di là dei confini. E’ per me un onore essere stato confermato delegato di Ferrara".

re. fe.