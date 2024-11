Accese le luminarie antiviolenza. È polemica con l’opposizione

Dalla parte delle donne, a Portomaggiore si passa dalla teoria alla luce. Delle luminarie. Giovedì sera l’amministrazione Bernardi ha acceso sul corso Vittorio Emanuele le luci di una canzone di Ermal Meta: "E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai". "È Il nostro segno che ci accompagna verso la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre – spiega Bernardi –. Un’installazione ideata dal gruppo Chiave di Lettura, realizzata e donata da Matteo Tosi di Erreti Elettronica e dal suo staff. Un segno che ci ricorda l’importanza di questa battaglia, per la quale siamo in prima linea come amministrazione e come comunità unita". Hanno preso parte all’iniziativa Paola Castagnotto del Centro Donna Giustizia e il gruppo di lettura Fare Diritti, che ha commentato il libro ’La donna gelata’ di Annie Ernaux alla biblioteca Peppino Impastato. "Dobbiamo contrastare il rischio di tornare al passato sui diritti delle donne – ha aggiunto – perché va di moda una retorica nostalgica e pericolosa. Le strutture di accoglienza e le reti di supporto sono strumenti da tutelare". È degna di nota la polemica innescata dal segretario portuense della Lega, Massimo Contarini: "Il sindaco parla di ’comunità unita’, ma non coinvolge le opposizioni che con lo stesso ardore combattono contro la violenza sulle donne. Il prossimo anno sia più inclusivo su un tema così importante. Non ho criticato l’evento ma il vostro modo di comportarvi, come se combattere la violenza sulle donne fosse una vostra esclusiva. In un paese come il nostro ci vorrebbe una forte coesione". Laconica la chiusa del dibattito polemico da parte del primo cittadino portuense: "C’è chi fa e chi si lamenta, come sempre!".

Franco Vanini