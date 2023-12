Acceso il Natale a Bondeno, caleidoscopio di luci e colori tra vetrine addobbate e volontari

BONDENO

Proiezioni e luci sui palazzi della città, in un’armonia anche cromatica che ne fa stendardi che scorrono accarezzando e accompagnando le atmosfere del Natale. Bondeno quest’anno si propone unico. Merita davvero una passeggiata nel centro anche solo per immergersi in un silenzio di immagini che rimandano alla magia delle festività. Suonano le cornamuse scozzesi e i tamburi con la musica degli Heart of Italy Pipe Band, dalla Sala 2000 alle vie del centro e venerdì è stato tempo di "Accendiamo il Natale".

Le luci, l’albero, le vetrine dei negozi, gli stand delle associazioni di volontariato con le specialità tipiche. Ieri pomeriggio sono stati "I suoni del Natale" con i Souvenir de Noel e le fontane luminose ad accompagnare la seconda giornata delle festività. Venerdì – il giorno precedente invece dedicato all’Immaccolata e che tradizionalmente dà il via alle festività di Natale – Bondeno e le frazioni hanno acceso gli alberi di Natale, tra un pullulare di iniziative che hanno aperto il sipario delle festività. Piazza Garibaldi si è fatta così e fino all’Epifania una passeggiata di luci e di vetrine mentre nelle parrocchie e negli angoli delle frazioni, nelle piazze, nelle parrocchie e tra i presepi, gli eventi si fanno incontri per i bambini e le famiglie.

Venerdì pomeriggio in Pinacoteca, i bambini hanno scritto le letterine a Babbo Natale per concludere con i fuochi d’artificio davanti al Municipio. Le giornate, anche oggi sono scandite, dalle frittelle di mele e i pincini della Pro loco di Santa Bianca, fino al tè caldo, alla cioccolata in tazza e ai panettoni e pandori di Panarea2, senza tralasciare il vin brulé e le frittelle salate della Filarmonica "G. Verdi" di Scortichino mentre Avis ieri, nella stretta di un patto di amicizia che la lega ai Vigili del fuoco volontari ha fatto i pincini fritti in occasione di Pompieropoli.

Se sabato prossimo tutto sarà concentrato sull’inaugurazione del nuovo ponte Rana, domenica prossima sarà tempo per "I doni del Natale", in cui saranno allestiti da parte delle associazioni i Mercatini della Solidarietà e sarà possibile apprezzare la gastronomia del volontariato. Quinto appuntamento cardine sabato 23 dicembre, "La Magia di Babbo Natale", per aspettare in piazza l’arrivo dell’autentico Babbo Natale accompagnato dalla musica e da fontane danzanti di acqua, luce e fuoco.

Per l’ultimo grande evento si giunge infine al nuovo anno, quando il 6 gennaio "La Befana Vien… a Bondeno": ritornerà la calata dal Municipio e, a seguire, la distribuzione di calze e dolcetti ai bambini e infine il rogo "A brusen la Vecia".

Sono più di sessanta gli appuntamenti che scandiscono le festività.

In un’atmosfera magica, che ha stupito molto i cittadini che si sono traovati davanti un caleidoscopio di luci e colori dedicate ai soggetti più rappresentativi del Natale, del Capodanno e dell’Epifania.

Claudia Fortini