Accesso a Medicina, addio al test. Il sindaco Fabbri elogia Zauli: "Ferrara è pioniera: un modello"

È la realizzazione di un sogno che nasce proprio qui. Tra i muri dell’Università di Ferrara. Stiamo parlando della riforma per il superamento del numero chiuso alla facoltà di Medicina sulla quale il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini sta lavorando fin dai primi giorni del suo insediamento al governo. Ebbene, l’idea – come ricorda in una nota il sindaco Alan Fabbri – nasce qui a Unife, da un’idea dell’ex rettore, Giorgio Zauli. "Ferrara ha spianato la strada a un modello che ora sarà applicato a livello nazionale", così il sindaco Fabbri commenta la notizia, dello stop ai test d’ingresso per accedere alla facoltà di Medicina. "Rappresenta – prosegue il primo cittadino – il coronamento di una visione lungimirante avviata a Ferrara già nel 2018, con uno scambio di vedute addirittura precedente. Quando, da consigliere regionale, insieme al rettore dell’Università degli studi di Ferrara Giorgio Zauli, abbiamo deciso di puntare sull’ampliamento dei posti a Medicina, molti ci definivano dei folli. Abbiamo sempre creduto fermamente che un test a quiz non fosse lo strumento adatto per selezionare i futuri medici. Oggi, dopo questa importante notizia, ne abbiamo la conferma". "Nonostante un sistema politico e accademico radicato e poco incline ai cambiamenti – ricorda Fabbri – abbiamo scelto di dare fiducia ai giovani talenti, convinti che il futuro del nostro Paese dovesse essere costruito attraverso opportunità reali. Il periodo Covid ha testimoniato ulteriormente la grande esigenza di medici in questo senso. Oggi quel sogno si concretizza, e Ferrara, con la determinazione di un grande rettore, si è affermata come pioniera, dimostrandosi ancora una volta modello e luogo di sperimentazione di successo". Si può dire, aggiunge il primo cittadino, "che l’Università di Ferrara ha spianato la strada a un modello che ora si applica a livello nazionale, permettendo a tanti studenti di inseguire le loro aspirazioni senza barriere ingiuste".

Anche il ministro Bernini, all’esito dei lavori della Commissione Istruzione al Senato che hanno licenziato il primo step per l’iter di riforma, si è detta molto soddisfatta. "Questa giornata – così la titolare del dicastero dell’Università e della Ricerca – rappresenta un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico. Il fabbisogno di futuri nuovi medici è di 30mila professionisti i più nei prossimi sette anni. Per soddisfarlo abbiamo già aumentato i posti disponibili per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e veterinaria. Ma con oggi rivediamo completamente i criteri di selezione. Per il primo anno aboliamo il numero chiuso e i test d’ingresso, ma prevediamo un semestre-filtro con esami caratterizzanti, i cui risultati saranno comunque riconosciuti per percorsi formativi alternativi. In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualità attraverso un’offerta formativa d’eccellenza".