"Acciaioli, entro un mese verrà riaperta"

Sono cominciati a fine maggio, e sono attualmente in corso, i lavori in somma urgenza per la sistemazione del ponte Rellina sulla strada Acciaioli in zona Lido delle Nazioni. L’intervento si è reso necessario dopo il collasso del vecchio tubo arco-finsider in lamiera zincata che ha reso impraticabile la strada, ora chiusa al traffico per il tratto interessato. Ad aggiornare sull’andamento dell’intervento, attraverso la propria pagina Facebook, è il Consorzio Bonifica di Pianura di Ferrara.

"Per la soluzione del ripristino si è optato per la posa in opera di uno scatolare in Cav (cemento armato vibrocompresso), delle dimensioni interne di 2.50 per 2.00 metri – si legge -: un materiale che garantisce sicuramente una durata più longeva nel tempo, ma che necessita di una lavorazione più complessa vista anche la quota elevata della falda acquifera in questo particolare periodo dell’anno. Proprio in virtù della quota di falda in questo periodo irriguo, e della contestuale necessità di completare prima possibile l’intervento, è stato indispensabile realizzare un impianto di weelpoint (un particolare sistema di drenaggio) per permettere la realizzazione dei lavori". L’intervento è eseguito direttamente dal Consorzio mediante l’uso dei propri mezzi e maestranze, e il costo finale di 80mila euro "verrà ripartito – si legge ancora sul canale social dell’ente - tra il Consorzio, competente per il canale, la Regione Emilia-Romagna, competente per l’argine di difesa su cui insiste l’Acciaioli, e il Comune di Comacchio, ente proprietario della strada. I lavori finiranno, salvo imprevisti, in tempo per riaprire il tratto di strada entro fine mese".

Il collasso del vecchio tubo, come si ricorderà, ha provocato il cedimento di una porzione di strada in corrispondenza dell’attraversamento del canale Bordighino. Immediatamente, nella mattinata 4 maggio, è stata predisposta la chiusura del tratto di strada con la collocazione dell’apposita segnaletica e, contestualmente, sono intervenuti tecnici del Consorzio di Bonifica e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile per verificare la situazione, individuare le cause del cedimento, e approntare le necessarie opere che sono in fase di realizzazione.

v.f.