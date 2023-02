"Accogliamo noi gli alunni del Carducci"

"Il Carducci ha un surplus di 40 studenti per le Scienze Umane? Apriamo la sezione a Bondeno dove ci sono spazi e collegamenti". E’ questo l’appello che il sindaco di Bondeno Simone Saletti e l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri chiedono ai vertici scolastici. Se dal Carducci di Ferrara, che ha una sede anche a Bondeno, arriva l’informazione che per mancanza di spazi una quaranta studenti, non possono essere accolti, Bondeno, dove per pochi iscritti è stata tolta la possibilità, rilancia: "A Bondeno, oltre a contare su una quindicina di pre-iscritti – dicono - abbiamo spazi e servizi. Qui ci sono i margini per costituire la classe prima". Anche dagli stessi genitori, che hanno dovuto iscrivere all’ultimo momento i figli in altri istituti superiori perché Bondeno non aveva ottenuto la sezione, è stata inviata una lettera all’Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale di Ferrara e alla dirigente scolastica del Carducci Lia Bazzanini alla quale si è aggiunta la voce e la posizione dell’amministrazione comunale. "Se questa proposta dovesse essere accolta, noi siamo pronti a lavorare dal giorno zero" ha detto il sindaco.

cl.f.