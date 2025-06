Accogliendo Gesù impariamo a fare della nostra vita un dono

Le parole del Vangelo di oggi, solennità del Corpo e Sangue di Cristo, sono le parole che da allora i sacerdoti, ripetono ogni volta che si celebra l’Eucaristia e il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Gesù: sono la persona stessa di Gesù, risorto e vivente, che si offre a noi. La liturgia ci invita a “rendere grazie” continuamente al Padre per questo dono, per questa presenza particolare, come pane e vino, come nutrimento per la nostra vita: il corpo e sangue di Cristo sono offerti all’uomo perché viva, perché viva la vita stessa di Gesù. Accogliendo Gesù anche noi impariamo a fare della nostra vita un dono. Gesù chiede agli Apostoli di dare da mangiare alla folla mettendo a disposizione i soli cinque pani e due pesci che hanno, il resto lo farà Lui. Fare questo è uscire da se stessi, è condividere quel poco che abbiamo; è creare comunione. L’Eucarestia è il sacramento della Comunione, della relazione filiale e fraterna, che ci fa uscire dall’individualismo per vivere insieme la sequela di Gesù. Egli prende in grande considerazione i cinque pani e i due pesci, anche se ben poca cosa: non li considera cosa da poco, il poco può fare miracoli. L’umiltà mi permette di mettermi in gioco col poco che ho. Gli apostoli propongono di andare a comprare, ma Gesù chiede loro invece di condividere. Il prodigio di questo brano evangelico non è una “moltiplicazione”, ma una “con-divisione” dei pani: è proprio questa condivisione che fa il miracolo. Non è forse vero che se in questo mondo si condividesse ci sarebbero risorse sufficienti per tutti? Condividere (tempo, risorse, denaro…) è un esercizio da coltivare a partire dai piccoli ma concreti gesti della vita quotidiana. Dal niente non nasce niente, dalla condivisione sgorga il miracolo. Gesù prende il pane, lo benedice, lo spezza, lo dà ai discepoli perché lo distribuiscano: sono i gesti della liturgia eucaristica che celebriamo ogni domenica; pian piano si passa dalla quotidianità alla liturgia, la quotidianità diventa la liturgia. Come suggerisce Paolo (Rm 8,22) noi dobbiamo partorire Cristo nei nostri luoghi, nelle nostre relazioni, rendere presente Gesù dovunque ci troviamo, attraverso la nostra testimonianza di amore e di servizio ai fratelli. “Tutti mangiarono a sazietà”: è Dio che riempie i nostri vuoti. In Dio tutto viene alla luce e diventa corpo e sangue di una vita definitiva, una vita che non può morire perché viene condivisa, e tutto ciò che è condiviso, tutto ciò che è amore, resta per sempre.

Sandro Mastellari