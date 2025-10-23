Accoglienza a Santa Rita. L’ex convento rinasce, ospiterà famiglie fragili

Un investimento di 710mila euro. È quanto vale l’intervento di riqualificazione dell’ex convento di Santa Rita (vicolo Boccacanale 1), ora pronto ad accogliere cittadini fragili e nuclei in situazione di disagio socio-abitativo. La stampa è stata accompagnata ieri mattina dall’assessore alle Politiche sociosanitarie e abitative Cristina Coletti in un sopralluogo al fine di mostrare i nuovi ambienti. L’ex convento è stato definito "un luogo accogliente, che offre opportunità di riscatto ai cittadini che vivono una forte marginalità dovuta a situazioni socioeconomiche difficili".

Secondo l’assessore Coletti, "si tratta di una riqualificazione a tutto tondo: sono stati rifatti gli infissi, i bagni, gli ambienti comuni sono stati dotati di un mobilio ad hoc…insomma tutto è stato preparato per accogliere i beneficiari. L’obiettivo era mettere a disposizione spazi già pronti per le famiglie". In realtà il luogo si rivolge a un target soprattutto femminile: "Già nel pomeriggio (ieri pomeriggio per chi legge, ndr) faranno il primo ingresso donne e mamme con bambini".

Nello specifico, il target di chi è accolto, in questa prima fase, è di tre mamme con minori e quattro donne singole, che versano in una delle problematiche classificate come ‘senza tetto’, ‘senza casa’, ‘sistemazione insicura’ o ‘sistemazione inadeguata’. In totale il complesso ospiterà dieci nuclei per un totale di diciannove persone, di cui tre minori. I nuclei rimarranno a Santa Rita almeno sei mesi.

Come anticipato, l’intervento è al centro di un ingente lavoro di ristrutturazione da 710mila euro, frutto di un finanziamento Pnrr – Missione 5 ‘Sociale’ intercettato dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie. Come spiegato, la struttura è stata pensata non solo per garantire alle persone beneficiarie un rifugio, "ma anche per offrire spazi di confronto e di riscatto personale grazie allo svolgimento di attività di ambienti in comune".

Ogni dettaglio nella struttura concorre a questo scopo: nell’ambito del percorso di accoglienza, infatti, le persone saranno supportate da professionisti e responsabilizzate per partecipare attivamente alla conduzione quotidiana degli spazi, al fine di socializzare e iniziare così un percorso di riscatto mirato ad uscire dal circuito della marginalità.

Per questo, oltre alle stanze private, sono stati lasciati ambienti comuni, per favorire la nascita di nuove relazioni nell’ottica di un aiuto reciproco. Gli utenti sono stati individuati da un’equipe multidimensionale formata dagli assistenti sociali di Asp Ferrara, Assp Copparo e dagli operatori degli enti del terzo settore. L’iniziativa è il risultato di una coprogettazione promossa dal Comune per la gestione dei posti, che ha visto Cidas come capofila, Coop Azioni e Associazione Viale K.

"Il nostro obiettivo – conclude Coletti – è non lasciare indietro nessuno e continuare, in maniera strategica e puntuale, a migliorare i percorsi di sostegno e contrasto alle fragilità che richiedono di essere potenziati. Questo intervento dà ulteriore concretezza al piano comunale contro la grave marginalità che dal 2022 ci ha visti investire, come amministrazione tre milioni di euro per posti in accoglienza e servizi".