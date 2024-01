Accoglienza alla vita, donata un’abitazione nel nome di Marchetti

Volontariato attivo. Nei giorni scorsi è stata inaugurata, a Porotto, una casa donata al Servizio Accoglienza alla Vita di Ferrara e destinata all’ospitalità di una famiglia con bimbi piccoli.

La donazione è stata fatta in memoria di Maurizio Marchetti dalla moglie Alice Baserga con cui ha condiviso per molti anni l’impegno di volontariato a favore della famiglia. Il Sav, attivo a Ferrara si dal 1988, assiste attualmente circa 260 famiglie distribuendo viveri, indumenti, pannolini e oggetti per l’infanzia; gestisce inoltre, da circa venti anni, una struttura di accoglienza a Ferrara ospitando quattro mamme con i loro bambini. Servizio di Accoglienza alla Vita odv, via Arginone 179, Ferrara. savferrara@gmail.com