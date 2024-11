"Accoglienza e integrazione Cidas, sui conti va informato il consiglio"

"Oltre all’accoglienza bisogna dare atto di quello che si fa per l’integrazione". Il capogruppo di Argenta Rinnovamento, Gabriella Azzalli, vuole vederci chiaro nel lavoro nel delicato campo dell’integrazione svolto dalla cooperativa Cidas, che nel 2022, chiamata a rispondere all’emergenza della popolazione ucraina in fuga dalla guerra, ha vinto il bando che la Protezione civile ha indetto per dare accoglienza alle persone rifugiate. Il comune di Argenta fa parte della rete Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) in base al quale, a più riprese dal 2017, si è candidato per l’ampliamento del progetto, tanto che oggi mette a disposizione 60 posti totali. Nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2026 il comune di Argenta ha ricevuto dal ministero dell’Interno un contributo di 2.467.880 euro.

"Con determinazione dirigenziale del 2 luglio 2024 è stato ripetuto per il periodo 1° luglio/31 dicembre 2024, il contratto di appalto vigente con la coop Cidas, pertanto quest’ultima gestisce il progetto di accoglienza ormai da diversi anni". E ancora: "Come dice il nome stesso – sostiene Gabriella Azzalli – il programma è diretto sia all’accoglienza che all’integrazione, pertanto è lecito ritenere che il Comune si sia ripetutamente candidato ad aumentare il numero di posti di accoglienza, dopo aver con successo praticato anche la parte relativa all’integrazione". La richiesta al sindaco Andrea Baldini pertanto è di "sapere se c’è stato ricambio, ovvero quante persone accolte si siano successivamente integrate e rese autonome, consentendo così di accogliere altri al loro posto. Se la coop che gestisce il progetto presenti periodicamente una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, infine se non si ritenga opportuno informare il consiglio comunale con cadenza annuale, al fine di valutarne l’efficacia e più in generale conoscere l’esito finale di tale finanziamento pubblico". Cidas aveva da subito espresso vicinanza alla popolazione colpita dalla guerra, ora può dare un senso concreto alla solidarietà, attraverso il lavoro quotidiano di socie, soci, lavoratrici e lavoratori. Consente inoltre alla cooperativa di costruire un’alternativa sostenibile e realmente inclusiva per le persone (in particolare nuclei monoparentali) che necessitano di un supporto alloggiativo tutelato così da determinare una risorsa virtuosa aggiuntiva per i sistemi di accoglienza territoriali.

Franco Vanini