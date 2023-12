Accoglienza e permessi. In continua crescita le domande di asilo: "Tremila nuovi rilasci"

I flussi migratori e, a cascata, il nodo accoglienza sono sempre più al centro del dibattito politico in Italia, irrompendo di recente anche sul territorio provinciale, attorno all’ipotesi di realizzare un centro per i rimpatri proprio alle porte della città, nell’area dell’ex aeroporto militare. O comunque in provincia. Venendo, invece, alla ’fotografia’ dell’immigrazione data dai numeri che riguardano la provincia estense, quelli più recenti, cioè dal primo gennaio scorso, Ferrara resta il territorio che accoglie il numero più ’esiguo’ di immigrati rispetto al resto della regione Emilia-Romagna. Pur restando, rispetto a molte altre zone del Belpaese, di tutto rispetto.

Numeri. Al primo gennaio erano 37.935 gli immigrati con regolare permesso di soggiorno. Sempre in relazione allo stesso periodo, dal primo gennaio scorso, sono 11.434 le pratiche trattate complessivamente tra primi rilasci, rinnovi e dinieghi. Con una notevole predominanza di rinnovi, 7.911 di contro ai 3.523 primi rilasci. Vanno aggiunti, come lavoro per l’Ufficio immigrazione della questura di Ferrara, anche le pratiche che riguardano le richieste di protezione internazionale. Sono 1.337 le pratiche di richieste di asilo trasmesse alla competente Commissione territoriale per la decisione sulle istanze che riguardano l’asilo politico, la protezione sussidiaria e la protezione speciale. Un numero che continua a crescere passando dai 332 del 2021 – anno che ancora risentiva comunque della chiusura dei confini nazionali a seguito della pandemia – ai 568 dello scorso anno, fino agli attuali 1.337. Un’ impennata notevole dovuta anche al forte incremento degli sbarchi sul territorio nazionale. In totale, tra il 1 gennaio e il 10 ottobre di quest’anno sulle coste italiane sono sbarcati 138.172 migranti. Un dato superiore alla somma di quelli arrivati nello stesso periodo dei due anni precedenti. Nel 2021, infatti, arrivarono 48.528 migranti, nel 2022 furono 74.049, per un totale di 122.577. Non solo: i minori non accompagnati sbarcati al 10 ottobre hanno già superato quelli arrivati nel corso di tutto il 2022. Sono stati 14.044 nei dodici mesi dello scorso anno, nel 2023 sono già 14.360. Cifre che inevitabilmente, a cascata, influiscono anche sulla collocazione nelle varie province e sull’incremento delle istanze di asilo politico.

Motivazioni. Per quanto riguarda, invece, le motivazioni che spingono i cittadini extracomunitari a chiedere di rimanere in Italia troviamo in prima posizione i ricongiungimenti familiari; il lavoro, che sia subordinato, stagionale o autonomo; lo studio e, da quando è scoppiata il conflitto armato in Ucraina, sono incrementati anche coloro che lo chiedono per protezione internazionale. Tanto che, appunto, dal primo gennaio scorso sono schizzate a 1.337. La maggioranza delle istanze proviene dai Paesi africani, mentre tra le nazioni europee, i numeri pià elevati riguardano l’Albania e, ovviamente, l’Ucraina.