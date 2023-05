Accoglienza migranti A processo per truffa i vertici della coop Assolto ex viceprefetto

Cinque anni dopo l’inizio delle indagini c’è un primo verdetto dell’inchiesta ’Ventisette e cinque’ sull’accoglienza dei migranti. Ieri il giudice dell’udienza preliminare, Sandra Lepore, ha assolto dalle accuse, per non aver commesso il fatto, l’allora viceprefetto Vincenzo Martorano (difesa Fabio Anselmo) e la funzionaria dell’Asp, Valentina Marzola (difesa Riccardo Venturi). Nella stessa udienza il giudice Lepore ha rinviato a giudizio gli altri imputati dell’inchiesta coordinata dal pm Andrea Maggioni: il presidente della cooperativa Vivere qui, Thomas Antogni, la sua vice Natalie Djoum e l’amministratrice di fatto della stessa cooperativa, Eva Lombardelli. Per loro il processo inizierà l’11 settembre prossimo. L’accusa contestata è l’utilizzo indebito di soldi pubblici. Il castello accusatorio che la procura ha portato davanti al giudice nei confronti della cooperativa è l’utilizzo improprio e per scopi personali dei soldi ricevuti dallo Stato per gestire i migranti. Si parla di circa 400 mila euro. Dalla truffa ai danni dello Stato al falso ideologico e materiale i reati contestati. Secondo gli inquirenti, i vertici della cooperativa avrebbero distratto soldi pubblici e ingannato Asp e prefettura, facendosi versare una cifra maggiore rispetto a quella che effettivamente gli sarebbe spettata per i servizi realmente offerti ai profughi. Il tutto a scapito dei servizi per i migranti e per un ammontare complessivo, tra il 2015 e il 2018, di 407mila euro. Presidente, vicepresidente e amministratrice di fatto della ‘Vivere qui’ avrebbero inoltre alterato i registri delle strutture, ‘ritoccando’ le presenze giornaliere nei vari Cas di propria competenza. ‘Vivere qui’ sarebbe inoltre venuta meno ai propri obblighi contrattuali, violando le norme previste dalla Convenzione per la prima accoglienza. Queste le accuse.

L’udienza. Ieri il gup Lepore ha messo la parola fine alla fase preliminare del procedimento. Con le due assoluzioni di Martorano e Marzola, che erano finiti nei guai con l’accusa di abuso di ufficio e che invece sono stati assolti per non aver commesso il fatto, peraltro con lo stesso pm che nella precedente udienza, aveva chiesto l’assoluzione.

"Una sentenza giusta perché al di là di qualsiasi speculazione politica, bieca, il dottore Martorano è un funzionario dalla carriera specchiata e leale. Di assoluta onestà. Non ha commesso alcun fatto illecito e oggi con questa sentenza di assoluzione con formula piena gli è stata resa giustizia", ha commentato l’avvocato Anselmo. "L’assoluzione di oggi è solo un parziale ristoro nei confronti di una persona per bene, che è stata distrutta dal processo politico e mediatico", le parole dell’avvocato Venturi al termine dell’udienza. L’avvocato Stefano Scafidi, che assiste insieme alla collega Sara Bruno i vertici di Vivere Qui, aveva presentato al giudice un parere del Ministero, chiesto da alcuni prefetti d’Italia, tra i quali quello di Ferrara, per avere chiarimenti sulla normativa. Parere non accolto. "Non c’è chiarezza ancora oggi – ha commentato l’avvocato Scafidi – quindi come fa a esserci dolo e di conseguenza la truffa? Si chiarirà al processo".