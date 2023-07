Accoglienza migranti "Non provate le accuse"

FERRARA

In sintesi, secondo quanto riportato nelle motivazioni della sentenza di assoluzione perché "il fatto non sussiste" di Valentina Marzola e Vincenzo Martorano, firmata dal giudice Sandra Lepore, "non sono state dimostrate le condotte contestate ai due imputati". Marzola, in quanto dipendente di Asp e Martorano in quanto funzionario della prefettura di Ferrara, erano finiti sotto indagine nell’ambito dell’inchiesta Ventisette e cinque, coordinata dal pm Andrea Maggioni, sulla gestione dell’accoglienza ai migranti da parte della cooperativa Vivere Qui. Erano tra i cinque imputati che sono finiti davanti al giudice dell’udienza preliminare, perché accusati di avere ’telefonato’ i controlli ispettivi, quando addirittura di non averli eseguiti, come invece previsto dalla normativa. Marzola (assistita dall’avvocato Riccardo Venturi) e Martorano (assistito dall’avvocato Fabio Anselmo) avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato, che si è concluso all’inizio di maggio scorso, appunto, con la loro assoluzione piena. Di recente il gup Lepore ha depositato le motivazioni della sentenza, dove vengono sottolineati alcuni passaggi quali, ad esempio, che "dagli atti trasmessi non emergono fenomeni di omissione di controllo dei Cas operanti in provincia di Ferrara, ovvero di mancata adozione di comportamenti amministrativi consequenziali in presenza di gravi irregolarità nella gestione delle strutture". Non solo, il giudice sottolinea anche che "sia le asserite modifiche fraudolente dei registri-presenze, che l’asserita compilazione non veritiera di una richiesta di permesso per l’allontanamento temporaneo dal Cas risultano condotte totalmente sprovviste di riscontri probatori e devono, pertanto, ritenersi processualmente inesistenti".

E, infine, quanto al fatto di avere preavvertito il giorno precedente i soggetti destinatari del controllo "si è invero accertato che l’ente preposto al controllo era avvezzo – scrive il giudice – avvisare delle verifiche i destinatari al fine di assicurare la presenza di un operatore nella sede oggetto dell’ispezione". Nella stessa udienza in cui il gup Lepore ha assolto i due imputati, ha invece rinviato a giudizio il presidente della cooperativa Vivere qui, Thomas Antogni, la sua vice Natalie Djoum e l’amministratrice di fatto della stessa cooperativa, Eva Lombardelli. Per loro il processo inizierà l’11 settembre prossimo. L’accusa contesta è l’utilizzo indebito di soldi pubblici. Il castello accusatorio che la procura ha portato davanti al giudice nei confronti della cooperativa è l’utilizzo improprio e per scopi personali dei soldi ricevuti dallo Stato per gestire i migranti. Si parla di circa 400 mila euro. Dalla truffa ai danni dello Stato al falso ideologico e materiale i reati che sono contestati dal pm Maggioni.

cri.ru.