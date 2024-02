Accoglienza migranti. Scontro Perego-Balboni sull’accordo con l’Albania

di Federico Di Bisceglie

Si accende la polemica sul protocollo siglato tra Italia e Albania. Un lavoro che l’esecutivo ha portato avanti con pervicacia e che integra la strategia sulla gestione dei flussi migratori messa a punto dal premier Giorgia Meloni. A dare fuoco alle polveri è l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Gian Carlo Perego, presidente della Commissione per le migrazioni della Cei e di Migrantes. "Il Senato – attacca Perego – ha approvato l’accordo Albania-Italia per il trattenimento di migranti che la Guardia costiera salverà in mare. Ben 673 milioni di euro in dieci anni in fumo per l’incapacità di costruire un sistema di accoglienza diffusa del nostro Paese, al 16° posto in Europa nell’accoglienza dei richiedenti asilo rispetto al numero degli abitanti". Di più. Secondo Perego si tratta di milioni "veramente ‘buttati in mare’ per l’incapacità di governare un fenomeno, quello delle migrazioni forzate, che si finge di bloccare, ma che cresce di anno in anno". Dura la replica del senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni (presidente della Commissione affari costituzionali a palazzo Madama), che difende l’operato dell’esecutivo.

"Riguardo le dichiarazioni di monsignor Perego sull’approvazione da parte del Senato del ddl di ratifica del Protocollo tra il governo italiano e quello albanese – dice Balboni nel corso del suo intervento in dichiarazione di voto sul ddl di ratifica del Protocollo - ritengo che prima di criticare il parlamento italiano per le leggi che legittimamente approva, dovrebbe piuttosto pensare a chiarire se risponde al vero, come si afferma in una inchiesta pubblicata da Panorama, che la Fondazione Migrantes da lui presieduta ha veramente versato 20 mila euro alla Mare Jonio, associazione guidata da Casarini, l’estimatore di Toni Negri e indagato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina". "In caso la notizia sia vera – prosegue il senatore Balboni – Perego dovrebbe procedere a chiarire da dove provengono questi soldi e se i donatori fossero al corrente della destinazione dei fondi". Insomma, il tema della gestione dei migranti continua a far discutere. E sulle barricate opposte, i protagonisti sono più o meno sempre gli stessi. Un rappresentante del centrodestra da una parte – il senatore Balboni oggi, il sindaco Alan Fabbri ieri sulla questione della residenzialità storica per l’assegnazione delle case popolari – e l’arcivescovo Perego dall’altra.