Accoglienza, nuovi arrivi "Buona risposta dei privati"

di Cristina Rufini

L’annuncio della destinazione alla provincia di Ferrara di altri tre migranti dei sessantotto in arrivo lunedì prossimo al porto di Ravenna, con la nave ’Sos Humanity’ accende di nuovo i riflettori anche in terra estense sull’accoglienza. Riflettori che, in realtà, come sottolinea anche il prefetto Rinaldo Argentieri non si spengono mai. "Guardi, proprio in questi giorni ci sono stati altri arrivi in provincia – sottolinea Argentieri – e come da notizia recente, altri arriverrano al porto di Ravenna per poi essere destinati nelle province della regione, come in altre zone d’Italia, secondo le redistribuzioni che sono decise dal Ministero dell’Interno. Ormai è una situazione stabile, programmata e, soprattutto, bisettimanale. E questa frequenza così assidua è obiettivamente uno dei nodi principali. Siamo in un equilibrio precario e instabile". Ma si lavora, al meglio che si può come sottolinea lo stesso prefetto. "Stiamo cercando di affrontare al meglio la situazione – prosegue Argentieri – avendo optato per individuare e collocare le persone non in grandi centri di accoglienza, ma in situazioni più contenute che, ritengo, siano migliori e di più facile gestione". Proprio riguardo a questa convinzione, il prefetto un mese fa circa aveva lanciato l’appello ai proprietari di case non locate, per dare una mano alle istituzioni. E qualche risultato dopo poco più di un mese c’è.

"Diciamo che c’è stata una buona risposta – spiega il prefetto – ci sono arrivate alcune disponibilità e so che in questi giorni sono stati formalizzati contratti d’affitto tra le cooperative che collaborano con la prefettura per l’accoglienza e i proprietario degli immobili. Sempre su questa direzione di avere a disposizione non grandi immobili. Sto facendo appello anche ad alcuni sindaci del territorio. Infine ci tengo a ringraziare molto tutto il personale del mio ufficio che sta lavorando senza risparmiarsi e tutte le cooperative che collaborano con la prefettura. Altrimenti sarebbe impossibile sostenere una situazione che è obiettivamente complessa".

La frequenza degli arrivi non è l’unico nodo da sciogliere. Rimane anche quello della gestione delle inevitabili e conseguenti domande di protezione internazionale. "Effettivamente la lunga gestione delle istanze – conclude Argentieri – resta un problema importante, perché allunga i tempi della prima accoglienza. Difficilmente le istanze si risolvono in un tempo inferiore all’anno". E per tutto questo tempo, l’accoglienza rimane quella che viene attivata al momento dell’arrivo nei luoghi di destinazione, con tutte le complessità del caso, considerando che a fronte di arrivi almeno per il momento con cadenza quasi settimanale, le uscite di coloro che ottenuta la protezione possono andarsene e trovarsi una propria sistemazione arrivano con cadenza annuale, quando va bene.