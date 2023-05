"Accogliere nell’ex pretura i nostri giovani"

Recuperare l’ex pretura via Giordano Bruno e adibirla a Centro di aggregazione giovanile e sede civica polifunzionale. E’ la proposta del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, che in un’interpellanza chiede al sindaco Dario Bernardi "se non ci si possa attivare al fine di valutare una possibile totale presa in carico dell’immobile da adibire poi come luogo di aggregazione giovanile, sede per associazioni, sede civica per incontri pubblici oppure come contenitore per imprese emergenti, comunque a disposizione della collettività". La proposta del leader portuense di Fratelli d’Italia prende le mosse dalle sollecitazioni del territorio: "Da tempo giungono richieste da parte di nuove associazioni di idonei spazi in grado di consentire la loro meritoria attività sul territorio, ampliandone i propri confini e accrescendone le adesioni". Gli spazi potrebbero essere ricavati dalla riconversione a uso civico dell’ex pretura. Dice infatti Badolato: "Sul nostro territorio con la realizzazione della nuova palestra di via Padova si è proceduto necessariamente all’abbattimento anche dell’appartamento di servizio alla vecchia palestra, che era stato assegnato come Centro di aggregazione giovanile per le attività socio culturali". E aggiunge: "Negli ultimi anni l’unico luogo per incontri pubblici era diventato il ridotto del Teatro Concordia, oggi non più accessibile e".

Franco Vanini