Accoltella la ex e l’amico che stava con lei in auto e scappa: caccia all’uomo

Migliarino (Ferrara), 26 settembre 2023 – Accoltella due persone e poi fugge in auto. Nella mattinata di oggi è scattata una caccia all'uomo su tutta la provincia dopo l'accoltellamento avvenuto, poco dopo le 8 di stamattina, a Migliarino.

Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe visto la ex compagna in auto con un'amico.

Ne sarebbe scoppiato un alterco sfociato nel sangue. L'uomo avrebbe ferito la ex e l'amico persona per poi fuggire in auto in direzione Ferrara.

Sul posto sono accorsi il 118 e i carabinieri. I due feriti – entrambi italiani ee conosciuti in paese -sono stati trasportati all'ospedale del Delta, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso tutte le indagini per delineare i contorni dell'accaduto e risalire alle cause dello screzio, che sarebbe da ricondurre a ragioni sentimentali.