Accoltella la ex e il nuovo compagno, il tribunale dispone la custodia in carcere

Rimarrà in cella Sergio Lettieri, il 61enne accusato di aver aggredito e ferito a coltellate la ex e il suo attuale compagno. Lo ha stabilito nei giorni scorsi il giudice che, pur non convalidando l’arresto dell’uomo, ne ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere. Il 61enne è accusato di violazione di domicilio e lesioni aggravate dall’aver agito con premeditazione, a mano armata e con il volto travisato. Martedì scorso si era appostato sotto casa della ex compagna con un cappello di paglia calcato sulla testa e dopo aver manomesso una telecamera di sorveglianza. Nascosto, ha aspettato per circa tre ore fino a quando non ha visto la donna arrivare in auto insieme al nuovo fidanzato. A quel punto li ha aggrediti, ferendoli alle braccia e alle gambe e causandogli lesioni giudicate guaribili in dieci e quindici giorni. Dopo l’aggressione, Lettieri è fuggito in macchina, direzione Ferrara. La caccia all’uomo è durata per alcune ore, fino a quando i carabinieri non lo hanno rintracciato all’ospedale di Cona, dove era andato per farsi refertare. Dopo aver ascoltato le versioni di tutti, il pm Ciro Alberto Savino aveva disposto l’arresto del 61enne, per il quale il giudice, nei giorni scorsi, ha confermato la custodia cautelare in carcere.