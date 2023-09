Accoltella la ex, il pm: "Premeditazione"

MIGLIARINO

Travisato da un cappello di paglia, per cercare di nascondere il volto ha manomesso una telecamera di videosorveglianza che inquadra la casa della sua ex e l’ha attesa per tre ore. Armato di un coltello. Quando è arrivata insieme al nuovo fidanzato, lui, Sergio Lettieri, 61 anni, li ha aggrediti – secondo la ricostruzione degli inquirenti – ferendolo alle braccia e alle gambe, con prognosi di 15 e dieci giorni. Poi si è dato alla fuga. Per il questo il pregiudicato, considerando che al suo attivo ha già una sentenza passata in giudicato per stalking e altri guai con la giustizia, è stato arrestato. Il pubblico ministero Ciro Alberto Savino gli contesta le lesioni personali, con un lungo elenco di aggravanti: la premeditazione su tutte, l’avere agito armato e travisato. Nascondendosi proprio per non destare sospetti. All’uomo viene contestata anche la violazione di domicilio, considerando che nell’attesa della coppia, è entrato nelle pertinenze dell’abitazione della ex compagna che ha 57 anni.

Quando li ha visti arrivare, il sessantunenne, li ha immediatamente aggrediti: prima lui, l’amico, che era alla guida dell’auto e poi la ex. Poi è fuggito, facendo perdere le proprie tracce per alcune ore. Mentre i carabinieri lo stavano cercando in ognidove. Ma lo hanno poi trovato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona dove si era recato per un forte dolore alla spalla. Lì è stato fermato, interrogato e poi arrestato su disposizione del pm. Ora si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida, che sarà fissata nei prossimi giorni.

cri.ru.