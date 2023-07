Accoltellamento dopo il litigio, disposta una perizia sulle ferite

Sarà una perizia a stabilire i futuri sviluppi giudiziari del procedimento che vede un 31enne di Codigoro, Riccardo Graziani, imputato di tentato omicidio. L’accertamento tecnico, a fronte di consulenze di parte non concordanti, dovrà stabilire se l’episodio di cui è accusato sia effettivamente configurabile come un tentato omicidio o se invece si tratti di lesioni. L’uomo, lo ricordiamo, fu arrestato a inizio dicembre per aver accoltellato un 47enne al culmine di una lite avvenuta a Migliarino. Il caso è approdato ieri mattina in tribunale davanti al gup Carlo Negri. Al termine delle indagini, la procura aveva chiesto per il 31enne il giudizio immediato, ma il suo legale, l’avvocato Pasquale Longobucco, ha optato per il processo in rito abbreviato subordinato all’acquisizione della consulenza e all’esame del tecnico della difesa. Il giudice ha però scelto un’altra via, e cioè quella di disporre una perizia super partes, conferendo l’incarico al medico legale Mariano Cingolani di Macerata. Il perito dovrà dunque valutare le ferite riportate dalla persona offesa e stabilirne la natura, la gravità e la pericolosità per la vita. Concluso il passaggio tecnico, il gup ha aggiornato l’udienza al 19 dicembre per l’esame del perito.

Nel frattempo, Graziani è tornato in libertà. Dopo un breve periodo in carcere, il suo difensore aveva ottenuto dal Riesame i domiciliari con braccialetto elettronico. Da marzo, il 31enne ha ottenuto il permesso di lavorare e, di recente, è stata accolta anche la richiesta di revoca dei domiciliari. Attualmente a suo carico è rimasto solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Quest’ultima, presente ieri mattina in aula, ha speso qualche parola a margine dell’udienza. "Ero intervenuto solo per difendere la ragazza con la quale lui stava litigando – ha affermato –. Ora mi aspetto giustizia".

f. m.