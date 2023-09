Accoltellamento, la svolta. Ferì la ex e il rivale. Il pm lo fa arrestare: "Mi sono solo difeso"

di Cristina

Rufini

"Vedrai che finisce male", "Li ammazzo". Sarebbero alcune delle frasi che Sergio Lettieri, 62 anni di origine napoletane avrebbe detto riferendosi alla ex compagna e al nuovo fidanzato di lei, quando li stava aspettando sotto casa di lei, a Migliarino. Frasi raccontate da alcuni testimoni che hanno notato l’uomo attendere la coppia sotto casa della ex fin dalle 5 di martedì mattina. Lettieri, dopo una fuga di alcune ore, è stato individuato e fermato all’ospedale di Cona nel pomeriggio di martedì dai carabinieri di Ferrara. Al termine del lungo interrogatorio, il pm di turno, Ciro Alberto Savino ha disposto l’arresto, al momento, per lesioni aggravate. Arresto che nei prossimi giorni dovrà essere convalidato dal giudice per le udienze preliminari.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’uomo si è appostato sotto casa della ex compagna – rapporto finito per volere di lei da circa due mesi – aspettando il suo rientro a casa. Girellava avanti e indietro. Poi alle 8 circa l’arrivo della coppia e lui che, evidentemente, ha perso la testa. Si avvicina all’auto, qualche parola e poi l’aggressione, a lui. Lettieri tira fuori un coltello e ferisce prima l’attuale compagno della sua ex, alle gambe. Poi fa il giro dell’auto e va incontro a lei. Qualche fendente anche alla ex. E pure in questo caso per fortuna senza gravissime conseguenze. La prognosi dei sanitari di Cona per entrambi non supera i quindici giorni. Poi la fuga che dura ore e lo spiegamento di forze dell’ordine alla caccia dell’uomo che, si sapeva, essere armato di coltello. Lettieri, nel frattempo, si presenta al pronto soccorso dell’ospedale di Cona per un forte dolore alla spalla, forse conseguenza dell’aggressione. E lì che i carabinieri lo individuano e poi lo fermano. Viene portato in caserma e interrogato a lungo dai militari per ricostruire quando accaduto. Lui si difende. "Mi hanno aggredito loro, mi sono difeso". Il magistrato che coordina le indagini, letti i primi atti consegnatali, ha disposto l’arresto e Lettieri è stato portato in carcere dove attenderà l’udienza di convalida.

E’ accusato, per il momento di lesioni aggravate, l’accusa potrebbe essere ancora cambiata. E’ assistito dall’avvocato Claudia Pezzoni del foro di Parma. Nelle prossime ore, il giudice per le indagini preliminari del Trbunale di Ferrara, dovrà fissare l’udienza di convalida del fermo. Udienza durante la quale il sessantaduenne sarà chiamato a raccontare quanto accaduto in quelle ore che ha aspettato la ex davanti casa sua e qual è stato il motivo che l’ha spinto ad attendere così tanto. Ma, soprattutto, perché è andato lì armato di un coltello.