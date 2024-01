Accoltellato al viso e al collo dopo la serata in un club: è gravissimo

In coma, dopo essere stato accoltellato al viso e al collo fuori da un locale. C’è l’ombra di un regolamento di conti dietro la violenta aggressione subita da un ventitreenne gambiano, residente a Ferrara, adesso ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore. I fatti, su cui indagano i carabinieri della stazione Navile, sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato a Bologna, in via Calzoni, già cornice, in un passato anche recente, di simili violenze e di risse. Erano circa le 3.30 e, per circostanze che adesso i militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire, il giovane, con alle spalle diversi precedenti, è stato accerchiato da più persone e ferito.

Diverse coltellate lo hanno raggiunto al viso: all’arrivo dei sanitari del 118 e dei carabinieri del Radiomobile, le sue condizioni non sembravano gravissime, tanto che il ragazzo in un primo momento è stato trasportato in codice di media gravità al Sant’Orsola. All’arrivo al pronto soccorso, però, la situazione è precipitata: il ventitreenne è andato in coma ed è stato quindi trasferito d’urgenza al Maggiore, dove è stato successivamente operato. Adesso le sue condizioni sono stabili, ma si trova ancora ricoverato al reparto di terapia intensiva.

Quando sarà in grado di parlare, dovrà essere ascoltato dai carabinieri, a cui - ci si augura - spiegherà il contesto in cui è maturata la feroce aggressione. Intanto, i militari dell’Arma, che indagano per lesioni gravissime, hanno acquisito le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti in via Calzoni, dove, a quanto si apprende, il giovane aveva trascorso la serata in un club. L’aggressione sarebbe avvenuta fuori, ma restano da capire i motivi della violenza e se la vittima conoscesse già chi lo ha accoltellato.

Nicoletta Tempera