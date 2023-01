Accoltellò il rivale, ora è ai domiciliari

Ha lasciato il carcere Riccardo Graziani, il 31enne arrestato a inizio dicembre per aver accoltellato un 47enne al culmine di una lite avvenuta a Fiscaglia. L’uomo, accusato di tentato omicidio, si trova ora ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il cambio di misura risale al 29 dicembre, giorno della discussione davanti al tribunale del Riesame, dopo che il gip di Ferrara aveva negato i domiciliari. "Abbiamo discusso sulla gravità indiziaria – ha commentato il difensore del 31enne, l’avvocato Pasquale Longobucco –. Ritengo che, rispetto alla dinamica dei fatti, servano ulteriori approfondimenti". Ascoltate le argomentazioni, i giudici del Riesame hanno comunque accolto la tesi delle esigenze cautelari, ma hanno ritenuto che non fossero tali da giustificare la permanenza in carcere.