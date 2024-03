"Accompagneremo le classi di Villa Verucchio, un tour alla scoperta della nostra bella città"

Appuntamento a Ferrara

Il prossimo 3 maggio, finalmente, accompagneremo le classi di Villa Verucchio alla scoperta della nostra città e, visto il successo ottenuto da loro nel primo incontro, ci auguriamo di essere all’altezza del compito.

In quell’occasione, presenteremo ai nostri amici di Villa Verucchio i luoghi frequentati dal poeta Ludovico Ariosto, vissuto a Ferrara nel Cinquecento, ripercorrendo i momenti salienti della sua vita e della sua produzione letteraria. Punto di partenza della visita alla nostra città sarà la Casa dell’Ariosto, quindi il Palazzo dei Diamanti e una breve sosta nella piazza Ariostea, all’ombra della statua del Poeta. Da lì, ci sposteremo tutti insieme per una visita al Castello Estense e alla Cattedrale, dove ciascun sottogruppo avrà il compito di illustrare le origini e le caratteristiche artistiche di questi preziosi monumenti cittadini. Un veloce passaggio alla Biblioteca Ariostea che conserva le spoglie di Ariosto e poi…via, tutti alla Darsena, per la navigazione fluviale sulla Nena lungo il Po di Volano, alla scoperta dell’antico alveo del fiume e dell’ambiente naturalistico che circonda la nostra città.

Gli incontri fra le classi, a distanza e in presenza, sono un ottimo modo per noi ragazzi per conoscere altre realtà scolastiche, condividere conoscenze ed esperienze, confrontandoci tra noi per imparare ad utilizzare gli strumenti digitali e soprattutto collaborare in gruppi eterogenei. Entrambi i dirigenti non escludono, anzi auspicano di poter attivare nelle proprie scuole progetti di collaborazione o gemellaggio con istituti scolastici di altri Paesi.