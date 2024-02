Accordo Comune-Coop. Foro Boario, lavori al via

Il Comune ha approvato ieri in Giunta la proposta di accordo con Coop Alleanza 3.0, che mira alla rigenerazione urbana delle aree di proprietà della società per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, finanziato con Fondi Pnrr, nell’area Foro Boario. Ad aprile partirà il cantiere, che sarà realizzato dal team emiliano-romagnolo che già si è occupato della progettazione del nuovo impianto sportivo polifunzionale finanziato con 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr e con 4,5 milioni di euro di cofinanziamento comunale, per complessivi 9 milioni. "Verrà finalmente data una seconda vita a un’area della città a lungo dismessa, su cui stiamo concentrando, oltre che ai fondi Pnrr intercettati, anche un’importante quota di risorse comunali – commenta il sindaco Alan Fabbri – . Nel nuovo palazzetto verrà realizzata una struttura innovativa polivalente a servizio degli amanti dello sport e ne beneficerà tutta l’area". "La proposta di rigenerazione riguarda le aree Foro Boario-ambito A ed Ex Felisatti, caratterizzate da degrado urbanistico e ambientale, oltre che socio-economico – aggiunge il vicesindaco Nicola Lodi – . L’accordo con Coop Alleanza 3.0 persegue l’obiettivo di rendere Ferrara una città policentrica, rigenerata e abitabile, integrando progetti già in corso come il nuovo Terminal degli autobus di via del Lavoro e il nuovo palazzetto". "Si tratta di un investimento di primaria importanza e rilevanza per lo sport – chiosa l’assessore allo Sport, Andrea Maggi – dato che l’ultimo impianto costruito su area comunale in concessione era del 2004, con il Palagym. La riqualificazione di questi ambiti contribuirà alla creazione di nuove infrastrutture, spazi pubblici e funzioni".