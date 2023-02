Accordo con i Beni artistici sulla digitalizzazione degli atti

E’ stato un consiglio dell’Unione dei comuni delle Terre del Delta tutto improntato sull’informatica ottimamente esplicitata dal referente informatico Marco Ronconi con la costante astensione, su tutti i quattro punti all’ordine del giorno, del consigliere di opposizione Dario Gabbari. Un’assise presieduta da Gianni Michele Padovani, presidente della provincia e di questo ente fra comuni di Codigoro, con Sabina Zanardi, Mesola del quale è sindaco, e Goro con Marika Brugnoli. E’ stato approvato l’accordo con l’istituto per i beni artistici, culturali e naturali con la regione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici. Un adempimento obbligatorio per tutte le amministrazioni per mantenere attivi quei documenti fino al tempo necessario al loro utilizzo e l’attestazione che erano correttamente firmati, un servizio offerto gratuitamente dalla Regione. Approvata anche la convenzione - quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida e lo schema di convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "community network Emilia-Romagna". "Uno strumento – ha precisato Ronconi – per poter accedere ad una serie di servizi offerti dal Lepida e per coprogettare e codisegnare tutti i servizi erogati da Lepida, potendo gli enti esprimere loro esigenze e progettare una comunità informatica capace di operare per l’innovazione tecnologica dell’Emilia Romagna". cla. casta.