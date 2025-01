Accordo tra Ausl e militari in congedo

La sezione di Cento dell’Associazione Nazionale Carabinieri comunica il rinnovo del protocollo di intesa con l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara anche per l’anno 2025. Grazie al protocollo i volontari messi a disposizione dall’Associazione Nazionale Carabinieri svolgeranno attività di accoglienza e assistenza degli utenti presso i laboratori analisi di Renazzo e di Cento. In particolare, fino al 31 agosto di quest’anno, i volontari accoglieranno l’utenza diretta ai prelievi ematici presso la struttura di Renazzo e faranno assistenza nell’utilizzo del totem presso il laboratorio di Cento. Il presidente della sezione ANC di Cento, Walter Chessa, esprime soddisfazione per la rinnovata collaborazione con l’Azienda sanitaria e per la considerazione manifestata da quest’ultima nei confronti dell’associazione e del ruolo di supporto e sostegno che si propone di avere per il territorio.