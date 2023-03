Accordo tra Comune e Be Charge "In arrivo sei colonnine elettriche"

Il Comune di Portomaggiore ha sottoscritto il protocollo d’intesa per il posizionamento di sei postazioni in punti strategici del territorio. Nei prossimi mesi sarà installata una rete di colonnine con energia 100% green per la ricarica pubblica delle auto elettriche, che sarà realizzata in collaborazione tra l’amministrazione comunale e Be Charge, società del Gruppo Be Power parte di Eni Gas e Luce Plenitude, società dedicata alla transizione energetica del gruppo Eni. Si tratta di un accordo di durata decennale che comporta una spesa di circa 150 mila euro, spesa sostenuta interamente dall’azienda. "L’offerta di auto elettriche sul mercato è già ampia e in continua e rapidissima crescita – commenta l’assessore all’Ambiente, Michela Bigoni - un bene per l’ambiente e il nostro futuro, ma perché la diffusione sia davvero veloce e capillare è necessario rendere facile e agevole la ricarica dei mezzi. Le infrastrutture di ricarica saranno posizionate in quattro punti considerati strategici del territorio comunale e si tratta di colonnine per il rifornimento di auto elettriche, che si pongono come obiettivo di valorizzare la mobilità sostenibile. Ma anche riconoscere che la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio è fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica".

Franco Vanini