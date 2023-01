Accorpamenti, genesi e proteste

La riforma sull’accorpamento delle Camere di Commercio prende le mosse dal decreto legislativo del 25 novembre del 2016. Il criterio fissato dalla legge è di natura prettamente numerica. La soglia è fissata a 75mila imprese. Dunque, per quanto riguarda gli accorpamenti sui territorio, la Camera più ’piccola’ in termini di numero di imprese iscritte viene ’fusa’ con quella che ha più imprese iscritte nel registro,diventando nei fatti una camera di commercio unica. Come nel caso di Ferrara e Ravenna. Tante sono state le polemiche, in questi anni, e molti enti sui territori hanno fatto ricorso. Tuttavia, nonostante gli sforzi che sono stati fatti in questi anni, anche per al Camera di Commercio di Ferrara non c’è stato nulla da fare: verrà fusa con quella di Ravenna.