Accorpamento scuole, in arrivo il verdetto. Due comprensivi sul filo

Fiato sospeso per gli stituti comprensivi tre (Lamborghini a Renazzo) e quattro (Reno Centese). Solo la prossima settimana infatti si saprà, la Regione Emilia Romagna ha convocato i sindacati, se sarà scongiurato lo spettro dell’accorpamento. L’annuncio è di Mauro Sarti, segretario generale di Flc di Cgil la sigla che si occupa del comparto scuola ed università. "All’ordine del giorno – spiega – c’è proprio un punto che riguarda gli accorpamenti delle scuole. Non sappiamo ancora se la nostra provincia di è salvata. Ma contiamo che la Regione tenga conto dell’indicazione della Provincia che ha bocciato l’operazione".

Clima positivo, ma per aver la certezza bisognerà attendere. Fiato sospeso non solo per le scuole di Cento (l’operazione di fusione tra l’altro prevede che un plesso del comprensivo tre finisca nell’alveo dell’istituto due in via Dante) ma anche per due comprensivi della città di Ferrara. Il primo annuncio – arrivato alla fine dello scorso anno – indicava nel piano dei tagli anche l’istituto di istruzione superiore ‘Aleotti – Dossi’ (la preside è Francesca Barbieri) e il ‘Bachelet’, guidato dalla dirigente scolastica Emilia Dimitri. "Siamo fiduciosi – riprende Sarti –, ci sono forti probabilità che le scuole della nostra provincia riescano ad evitare di finire in questa operazione. Ma bisogna ancora aspettare, vedere cosa ci dirà la Regione quando ci sarà il vertice con le sigle sindacali". Una prima notizia positiva comunque è già arrivata nei giorni scorsi. Il governo parre abbia fatto un passo indietro nel Decreto Milleproroghe sulla riforma del dimensionamento scolastico e sul numero di accorpamenti tra autonomie scolastiche imposti alle Regioni già entro il prossimo anno scolastico. Il decreto consente alle Regioni di ridurre i tagli di una quota pari al 2,5% delle autonomie previste dalla riforma. In Emilia-Romagna, in particolare, le autonomie da tagliare erano 14 per l’anno scolastico 2024/2025. Questa quota, in seguito all’approvazione del decreto, si ridurrà ad una sola autonomia. Una bella frenata, ma un istituto verrà appunto ’sacrificato’ sull’altare del risparmio, della cosiddetta sinergia, in soldoni dell’accorpamento. E in queste ore non è dato sapere quale sarà l’istituto a subire la fusione. Una roulette russa, le prossime ore che passeranno lente in attesa di sapere chi verrà indicato in questo gioco d’azzardo che coinvolge scuole. La riorganizzazione potrebbe portare con sé conseguenze negative (in termini numerici e di orientamento verso questi Istituti), proprio per effetto dell’incertezza che deriverà sulle sedi didattiche (plessi/succursali), sulla dislocazione di presidenza e segreteria. Il dimensionamento avrà effetti anche sugli organici, sul personale docente e Ata. "Fanno discutere e scuscitano perplessità soprattutto i tempi – riprende il sindacalista della Cgil –. La Regione Emilia Romagna aveva fatto ricorso al Tar, ricorso che è stato rigettato negli ultimi mesi dell’anno. A quel punto il margine era troppo stretto per gestire la situazione, in questi casi bisogna rapportarsi con tutti gli interlocutori del mondo della scuola, dai dirigenti al consiglio d’istituto".