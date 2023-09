Accorsi a Cento: "Noi vogliamo il meglio. La destra cosa ha fatto negli anni?"

CENTO

Il sindaco Accorsi torna a parlare di sanità, rispondendo alle critiche arrivate dalle opposizioni su l’annunciata proroga di sospensione del punto nascita a Cento. "Partiamo da un punto fermo: tutti vogliamo il meglio per la sanità di Cento e quando si parla, soprattutto davanti ai cittadini preoccupati, bisogna sapere con precisione di cosa si parla – dice Accorsi – Tutti i sindaci italiani si trovano ad affrontare quotidianamente le difficoltà nel garantire la presenza dei presidi e servizi sanitari che seppure in una fase critica, rimangono fondamentali per sostenere le nostre comunità. La scelta dunque di votare favorevolmente i bilanci dell’Ausl in Ctss, pur conoscendo la gravità della situazione economica nella quale versano le due aziende sanitarie, è stata una scelta di responsabilità e di garanzia, verso tutte le cittadine e i cittadini. Una scelta di coerenza che come sindaco voglio mantenere". E attacca. "Coerenza che non conoscono invece i sindaci del centrodestra – prosegue - che pur godendo dei servizi messi in campo sui loro territori grazie a quegli stessi bilanci, si sono espressi in maniera contraria, solo per acquisire forza e consenso elettorale in vista delle comunali nella provincia nel 2024, e preparandosi alla campagna elettorale regionale del 2025. Chi ha ruoli istituzionali deve esprimere scelte anche difficili ma ponderate, non prendere posizione per mere logiche politiche per ottenere una manciata di consenso grazie a due articoli sulla stampa". E prosegue. "Ridurre il problema di carenza di personale come un semplice trasferimento di professionisti tra luoghi è una banalizzazione che non si meritano i sanitari delle nostre strutture – conclude - Lavoro che permette al nostro ospedale di confermarsi eccellenza in provincia nelle sue specializzazioni, al contrario della narrazione strumentalmente politica fatta in questi mesi. Il nostro impegno sulla sanità è quotidiano e non mancherà in futuro, nelle sedi opportune. Un’occasione sarà la commissione speciale di mercoledì (domani, ndr), auspicando che dal confronto con Ausl emerga una posizione di confronto onesto sulla situazione, senza speculazioni. Tutte cose che dovrebbero sapere bene gli ex amministratori di Cento, che oggi utilizzano la sanità come terreno di scontro politico ma che nulla hanno fatto per la sanità centese".