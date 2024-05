Accorsi, ecco il suo bilancio: "Pronto a dedicarmi di più ai problemi di ogni giorno"

Edoardo Accorsi non fa promesse, ma prende impegni. Il piglio pragmatico ce l’ha nel dna tant’è che – perla più unica che rara dalle parti del centrosinistra – parte dall’autocritica. "Ci siamo concentrati tantissimo sui grandi progetti strategici per la nostra città – scandisce – e rivendichiamo il lavoro. Ma ora dobbiamo concentrarci maggiormente sulla quotidianità, sui problemi che i cittadini devono affrontare ogni giorno". L’occasione in cui il primo cittadino centese fa una lunga panoramica – intervistato dal Carlino – sui primi tre anni di mandato, è la festa de L’Unità organizzata dal segretario del circolo dem centese, Alessandro Cortesi, proprio di fronte all’ingresso della Pinacoteca. Siamo a pochi passi anche dal teatro Borgatti, epicentro del mal di pancia più recenti di sindaco e giunta. L’obiettivo, dice Accorsi, è quello di "avere un’azienda che riparta con i lavori di restauro del Borgatti entro la fine dell’anno". La riapertura di quello che rappresenta "un monumento simbolo della nostra identità e che spero di restituire ai centesi prima della fine del mandato" è lunga e travagliata. A ogni modo, tiene a sottolineare il sindaco, "abbiamo avviato una risoluzione in danno con l’azienda perché i ritardi nel cantiere, ci hanno profondamente danneggiati".

Ora, vedremo come andrà a finire. Anche su questo, comunque, il sindaco ci ha "messo la faccia". Un po’ come rivendica di aver fatto sulla questione sanitaria, a lungo dibattuta nella città del Guercino. Il pronto soccorso "non è stato per nulla ridimensionato", ricorda il primo cittadino appuntandosi i galloni dell’amministratore che ha svolto "un grande lavoro assieme alla città, alle associazioni e grazie al rapporto di collaborazione con la Regione e l’azienda Usl".

Il punto nascite presuppone un bagno di realtà. "Tutti vorremmo più servizi sul nostro territorio – riconosce il sindaco – ma vanno valutati due fattori sul punto nascite. L’apertura del punto nascite era stata prorogato in quanto Cento è comune all’interno del cratere. In più, dati alla mano, il numero di parti dal 2015 era calato sotto gli standard previsti per legge: è una questione di sicurezza". Se per la Pinacoteca, pur riconoscendo "un lavoro avviato dall’amministrazione precedente", Accorsi elenca uno "straordinario impegno, anche grazie all’assessore Bidoli sulla promozione della parte più artistica e degli uffici tecnici per la realizzazione effettiva dell’opera". Dall’inaugurazione – nel novembre scorso – sono "oltre 21mila le presenze di visitatori arrivati a Cento". Ed è qui che si sta manifestando sempre di più la volontà di "far interagire l’aspetto culturale con quello dei grandi eventi". Tradotto: Carnevale. Tra frazioni e Pnrr, il sindaco si rifà a "visione e fondi ottenuti".

La strategia è quella "della presenza" mentre i fondi – diversi milioni – sono stati "destinati alle frazioni di XII Morelli e Alberone". Ma sul rapporto col forese "bisogna fare ancora tanto, a partire dal rapporto con i cittadini sui loro problemi quotidiani". Della serie che non basta il Pnrr benché sia "un atto tangibile di vicinanza alle comunità al di fuori del capoluogo". Nel rapporto con le opposizioni, Accorsi è molto politico – Zaccagnini ringrazia – e punta sul "dialogo con chi propone soluzioni alternative, senza pregiudiziali ideologiche". E sullo sviluppo tende una mano al capoluogo. "Cento deve uscire dall’isolamento – chiude – e dobbiamo interagire maggiormente con Ferrara. Lo sviluppo, passa da qui".

Federico Di Bisceglie