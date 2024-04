Accorsi esulta:: "Avanti così". Garuti (Poggio): "Tante nuove coppie"

"In un contesto di crisi demografica, difficoltà delle giovani famiglie nel fare figli, questa notizia ci fa ben sperare e la accogliamo come sfida per il nostro territorio – interviene Edoardo Accorsi, sindaco di Cento –. Significa che Cento e il suo tessuto socio-economico può, e deve essere ancora di più, attrattivo per i giovani e lavorare per stimolare la crescita delle famiglie, garantendo buoni servizi e anche attività, iniziative dedicate ai giovani. Per questo, grazie alle risorse del Pnrr, abbiamo investito con forza e consapevolezza sull’apertura di un nuovo nido nella frazione di Alberone, l’ammodernamento della scuola di Casumaro e allo stesso tempo, sull’offerta culturale rivolta verso ai giovani e alle giovani famiglie. C’è tanto ancora da fare, dal punto di vista dell’intergenerazionalità e dal rapporto che c’è tra le fasce giovani ed anziane della popolazione, ma vogliamo andare avanti in questa direzione di crescita".

Daniele Garuti (nella foto) guida Poggio Renatico, altra cittadina che si trova nella zona dove non è così grigio il quadro. "Abbiamo vissuto per un periodo un salto demografico che da 7mila abitanti ci ha portato a diecimila, poi il trend positivo intorno al 2014 si è fermato. Adesso siamo 9.700, con un’età media che si attesta su 46,2. Qui ci sono tante coppie giovani, aspetto che ci fa ben sperare".