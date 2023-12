Accorsi: "Necessario conoscere la realtà delle imprese"

CENTO

Un percorso guidato alla scoperta delle realtà imprenditoriali del territorio centese quello che la Cna della città del Guercino ha preparato per il sindaco Edoardo Accorsi e la sua Giunta. "Cna crede da sempre nella necessità di una collaborazione stretta tra mondo imprenditoriale e istituzioni pubbliche – spiega il responsabile Filippo Botti – e la collaborazione nasce dalla conoscenza reciproca e dall’ascolto. Per questo abbiamo coinvolto il sindaco in questo tour tra le realtà produttive che fanno riferimento a Cna". L’ultima azienda visitata in ordine di tempo è la Seba srl di Alberto Minarelli: un’azienda importante, che produce dispositivi di protezione individuale per la sicurezza sul lavoro, il cui titolare è stato in passato presidente provinciale di Cna. Ma non è l’unica: tra le imprese del tour Cna figurano anche le precedenti tappe alla Carpenteria metallica centese (recente vincitrice del Premio Ri-Generazione artigiana di Cna), Guidetti Sistemi, il pastificio Andalini, la torneria Balboni Gabriele, Fratelli Borghi Imballaggi e Anna Centro Stampe. "Sono grato a Cna per questa serie di visite – ha commentato il sindaco Accorsi – Conoscere il proprio territorio e le realtà economiche che lo popolano è necessario per governare la città in modo efficiente".