Accusa di falso, ieri discussa l’archiviazione

FERRARA

Altra tappa ’giudiziaria’ legata alla vicenda delle dimissioni di Rossella Arquà, consigliera comunale poi reintegrata. Ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari, è stata discussa l’opposizione all’archiviazione del fascicolo di indagine che riguarda il presidente del consiglio comunale di Ferrara Lorenzo Poltronieri (foto), il quale è accusato di falso per quanto riguarda le sue dichiarazioni inerenti le modalità con cui, all’epoca, raccolse le dimissioni di Arquà, dimissioni poi ritirate dalla stessa Arquà ma che portarono comunque alla sua surroga. Il pubblico ministero Isabella Cavallari che ha coordinato le indagini sull’inchiesta che riguarda Poltronieri, nei mesi scorsi, aveva chiesto l’archiviazione dell’accusa nei confronti del presidente del consiglio. A questa istanza si opposto l’avvocato Fabio Anselmo, che ha assistito Rossella Arquà in tutta la sua battaglia legale per essere reintegrata in consiglio comunale. Ora la parola passa al giudice Danilo Russo che ieri ha ascoltato le ragioni della pubblica accusa, che insiste nell’archiviazione del fascicolo e dell’avvocato Anselmo che invece si oppone. Il giudice per le indagini preliminari Russo si è riservato di prendere una decisione. Riserva che sarà sciolta nelle prossime settimane. Subito dopo aver firmato la lettera dimissione, consegnandola nelle mani di Poltronieri, Arquà aveva ritenuto di ritornare sulla propria decisione, non presa in tutta serenità.

re.fe.