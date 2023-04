Accusa il marito ma in tribunale ritratta tutto

Alla fine, davanti al Tribunale in composizione collegiale, figli e moglie non hanno confermato le accuse che invece, avevano vergato nelle querele ai carabinieri del 2018. Dentro quegli atti veniva raccontato un ambiente familiare molto difficile, pieno di rabbia, liti e anche violenze. Fino al culmine, ad agosto del 2018 quando la moglie, pachistana, ha raccontato ai militari dell’Arma, insieme alle due figlie, di essere stata aggredita dal marito che le aveva anche causato una bruciatura a una gamba. Tirando fuori poi mesi, anni di comportamenti violenti del marito, soprattutto nei suoi confronti, ma alcune volte anche nei confronti dei figli. Compiute le indagini, il pm Lisa Busato ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio del marito per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalle lesioni. Ieri la moglie ha detto di non ricordare più dopo tanto tempo, e che la situazione ora è cambiata, anche una figlia ha ritirate le accuse al padre e così pure il figlio, l’unico maschio – di recente condannato a sette anni per violenze sessuali sulle ex moglie – che ieri ha detto di non aver mai visto il padre picchiare la madre, di avere spesso urlato, in un periodo di avere anche minacciato di picchiare, ma mai di morte, come invece descritto anche nelle varie querele presentate. A quel punto, il pm non ha potuto fare altro che sottolineare come spesso accada che dopo tanti anni, quando si arriva in tribunale si tenda a non confermare, ma anche dovuto prendere atto di non poter proseguire con l’azione penale per il venire meno delle querele. Ha quindi chiesto il non luogo procedere nei confronti del padre.