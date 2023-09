Accusata di evasione fiscale in Florida, è stata arrestata a Cento

E’ stata arrestata nella serata di giovedì dai carabinieri della Compagnia di Cento. Lei, 56 anni, nata in Cile, naturalizzata americana nel 2012, dove ha vissuto a Palm Beach e con anche la cittadinanza italiana è sotto inchiesta in Florida per reati fiscali, anche per non aver dichiarato l’esistenza al fisco americano di conti aperti in banche svizzere. Indagine che ha portato all’apertura di un processo negli Stati Uniti e alla richiesta della Corte distrettuale degli Usa, di arresto che risale al febbraio del 2021, con conseguente istanza all’Italia di estradizione. Di recente la Corte di Appello di Bologna ha emesso un provvedimento cautelare a seguito della richiesta americana, che ha portato all’arresto della donna, trasferita dai militari dell’Arma, nel cercere della Dozza a Bologna: un provvedimento che è stato giustificato dai giudici bolognesi con la possibilità che disponendo della doppia cittadinanza, la cinquantaseienne potesse sottrarsi alla giustizia americana.

Il legale che la assiste, l’avvocato Carlo Bergamasco, ha già presentato l’istanza di una misura cautelare meno afflittiva, come gli arresti domiciliari. Sulla base del comportamento avuto fino a oggi della donna, che non è certo fuggita, presentandosi sempre all’udienza che hanno riguardato il procedimento cautelare italiano. Dalla Corte di cui fa parte il Distretto meridionale della Florida, all’inizio sono stati contestati ben 14 capi di imputazioni, che si sono ridotti ai tre attuali, per i quali l’Italia ha concesso l’estradizione.