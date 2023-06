Acer, alloggi per le famiglie

Verrà assegnato nei prossimi giorni un appartamento in gestione Acer ad una famiglia di Terre del Reno. "Continuiamo nell’incessante opera di recupero degli alloggi vuoti e nella successiva assegnazione ad un nuovo nucleo famigliare bisognoso - annuncia il vice sindaco Filippo Marvelli - Negli ultimi anni numerose sono stati i nuclei accontentati e contiamo di proseguire su questa strada anche per il proseguio della legislatura". E spiega. "Devo ringraziare gli Uffici di Acer - prosegue Marvelli – per la sempre proficua collaborazione e condivisione delle scelte. Nonostante le difficoltà, proseguiremo insieme a lavorare per garantire una casa popolare a tutti quelli che lo richiederanno". E guarda avanti. "Il lavoro congiunto di Comune e Acer è davvero positivo".