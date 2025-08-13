Acer, il primo Cda con Guerzoni: "Da parte mia ascolto e umanità". Zurma vice, Cherubini consigliera

Ieri si è tenuto il primo consiglio di amministrazione di Acer Ferrara, durante il quale si è definita la nuova governance dell’ente che si occupa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Ferrara, composta dal presidente Massimiliano Guerzoni (in quota Lega), dal vicepresidente Gianpaolo Zurma (in quota Fratelli d’Italia) e dalla consigliera Sabrina Cherubini (in quota Partito Democratico). "Oggi – è il commento del nuovo presidente – abbiamo affrontato il primo consiglio d’amministrazione dopo il mio insediamento e devo dire che ho trovato subito una bel clima di collaborazione che mi porta a pensare ad un prospettiva di lavoro futuro fatto di sinergia e di grande sviluppo". Ricordando che l’edilizia residenziale pubblica ha tra i suoi obiettivi "il bene comune", Guerzoni ha ringraziato i suoi colleghi rivolgendo a tutti un augurio di buon lavoro.

"Ringrazio – ha dichiarato successivamente il nuovo vicepresidente Gianpaolo Zurma – il presidente Guerzoni e il consiglio di amministrazione di Acer per la fiducia accordatami con la nuova nomina a vicepresidente. Questo incarico mi consente di proseguire un percorso volto a migliorare le condizioni abitative dei cittadini ferraresi. Da quando ho iniziato a svolgere l’attività di rappresentante degli studenti in università – spiega ancora Zurma – fino ad oggi in Acer Ferrara ho sempre ritenuto essenziale mantenere un contatto diretto con chi mi rivolgeva richieste, come quelle legate al miglioramento degli immobili appartenenti all’Azienda o chi manifestava un bisogno nella ricerca di una casa, al fine di comprendere al meglio le reali esigenze di chi si trova in difficoltà e trovare soluzioni concrete. Ritengo infatti che l’ascolto e un’impostazione umana siano fondamentali nell’affrontare un tema così cruciale ed essenziale come quello dell’edilizia residenziale pubblica, soprattutto alla luce delle fragilità emerse negli anni segnati dalla pandemia. Sono certo che il Consiglio agirà sempre nell’ottica di migliorare le condizioni dei ferraresi, in modo sinergico e pragmatico". La consigliera d’amministrazione Sabrina Cherubini, a sua volta, ha ringraziato i sindaci "per la rinnovata fiducia" che le consente "di proseguire un’esperienza arricchente al servizio dei cittadini della provincia di Ferrara".

La neo consigliera - espressione del Partito Democratico – auspica che la collaborazione tra i Comuni e Acer, della quale evidenzia la "professionalità e la competenza della struttura amministrativa", possa in futuro sviluppare "una proficua progettualità nel rispondere al bisogno abitativo della provincia".

A proposito di edilizia popolare, è dei giorni scorsi la notizia che la Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione dei Comuni 10 milioni di euro per la riqualificazione degli alloggi pubblici, così da aumentare il numero di quelli immediatamente disponibili per le famiglie in attesa nelle graduatorie. Il bando, approvato dalla Giunta regionale, è rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni a cui è stata conferita la funzione relativa alle politiche abitative. Le risorse sono state ripartire dalla Regione fra gli ambiti provinciali secondo i criteri fissati nel bando. Alla provincia di Ferrara spettano 1.461.247 euro.

re. fe.