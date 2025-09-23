Acer, la svolta: cambio al vertice. Dopo Carrara, entra Brandolini . Oggi la designazione del Cda

Dopo 15 anni, oggi ci sarà un cambio al vertice che sa di discontinuità ad Acer. Infatti, durante la riunione del nuovo consiglio di amministrazione, sarà designato il nuovo direttore generale. Dunque passaggio di testimone, da Diego Carrara a Michele Brandolini, attuale dirigente dell’azienda casa che assumerà il ruolo di direttore. Insomma qualcosa si muove davvero nel corso di questo mandato: già l’insediamento del nuovo Cda aveva dato l’idea di voler cambiare le cose. Ancor di più, questa direzione era emersa in maniera lampante al momento della firma della nuova convenzione con il Comune di Ferrara avvenuta nei mesi scorsi. Con il nuovo statuto sono state introdotte delle novità significative, che riguardano per lo più l’approccio a determinati dossier – un focus in particolare sulla manutenzione degli immobili – fortemente volute in particolare dall’assessore al Patrimonio e alle Politiche Sociali Cristina Coletti. La designazione di un nuovo direttore generale, comunque, non è un fulmine a ciel sereno. Acer ha infatti avviato una procedura ad hoc, poco tempo fa, proprio per individuare una figura di questo tipo. Non è un mistero, fra l’altro, che ci siano state degli elementi di frattura fra Carrara e l’amministrazione. Nonostante questo, per il primo mandato si è preferita la continuità. Ma, una volta decaduto il vecchio presidente, si è posto il tema del direttore generale dal momento che si tratta di una figura che viene nominata dal presidente (sentito il cda). Ecco, dunque, la svolta.

Un occhio al curriculum di Brandolini. Laureato in Economia e Commercio, è dirigente del Servizio Finanziario di Acer, dove coordina 17 persone e cinque aree operative. Ha oltre vent’anni di esperienza nella contabilità, bilanci, gestione finanziaria e rapporti con istituti di credito, maturata in enti pubblici economici. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino alla direzione del servizio, e partecipa regolarmente a corsi e convegni come relatore e formatore. Fra l’altro, pur assumendo l’incarico di direttore generale, Brandolini da quanto emerge resterà anche alla guida del settore di cui si occupa. Ebbene, ciò che avverrà domani in consiglio di amministrazione di Acer, avrà una portata piuttosto rilevante ed è chiaro l’imprinting che ha voluto dare l’amministrazione.