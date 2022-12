Acer, tra povertà e crisi energetica Piano per recuperare alloggi sfitti

di Lauro Casoni

Un utile di 41mila euro (in calo rispetto all’anno precedente), oltre settemila alloggi in gestione, quasi diecimila cittadini assistiti e un piano da 32 milioni per il recupero degli alloggi sfitti. Sono solo alcuni dei dati emersi dalla presentazione del bilancio di sostenibilità dell’Agenzia Casa Emilia Romagna di Ferrara relativo al biennio 202021. "Con il Covid il mondo dell’edilizia pubblica ha subito anch’esso un forte choc – spiega il presidente di Acer Daniele Palombo – che ha reso necessaria l’adozione di nuove politiche e pratiche gestionali, capaci di rispondere con maggiore efficacia ai bisogni delle fasce più deboli. Diminuzione dei redditi, aumento del costo energetico e della morosità richiedono un welfare sempre più importante quantitativamente e qualitativamente per offrire protezione e alloggi popolari a tutti i cittadini in difficoltà, e per produrre quella sostenibilità e resilienza indispensabili in momenti storici come questi". Un bilancio di sostenibilità, ha sottolineato il direttore Diego Carrara, divenuto oltre che una consuetudine per rendicontare alla cittadinanza, alla nostra utenza e ai Comuni della nostra provincia l’attività svolta, anche uno strumento per misurare il grado di adattamento dell’azienda al cambiamenti epocali in corso. In prospettiva quello che si intravede è un ulteriore aumento della povertà – continua il direttore di Acer –. In Emilia-Romagna, nel 2021, l’incidenza di povertà relativa è sostanzialmente stabile rispetto al 2020 quando era pari al 5,3%, arrivando al 6%. Di fronte a questi andamenti, e alla forte necessità di casa, l’edilizia popolare manca di un piano nazionale per il recupero di alloggi vuoti accumulati, da offrire a una platea di poveri sempre più vasta . Nella nostra Regione il patrimonio (56mila alloggi), al netto degli alloggi accantonati per alti costi, è interamente occupato e si porta dietro richieste da graduatorie che superano, di molto, le 25mila unità, 1.850 solo a Ferrara. La Regione ha allestito un piano triennale per il recupero degli alloggi sfitti, che nonostante 130 milioni previsti (32 milioni per Ferrara), non riuscirà a dare corpo all’aumento dell’offerta di edilizia residenziale pubblica di cui i nuovi potenziali utenti avrebbero bisogno".

Al 31 dicembre 2021 Acer, comunque, contava su un patrimonio in gestione di 7.169 alloggi, dei quali 6.715 di edilizia residenziale pubblica (Erp). Ed ha chiuso il bilancio 2021 con un utile netto di 41.323 euro tendenzialmente in riduzione rispetto al 2020, ma mantenendo un valore della produzione che si aggira attorno ai 13 milioni di euro. "Anche il tema della difficoltà dei pagamenti è stato curato con disponibilità – ha spiegato Angela Molossi di Acer – garantendo a tutti gli interessati un ascolto dedicato. Solo nel 2021, in generale, sono state circa 9.400 le persone ricevute agli sportelli per risolvere ogni tipologia di problemi e circa 65mila le telefonate ai numeri di servizio Acer. Mentre 2.756 sono stati i servizi di pronto intervento manutentivo". "Dare più servizi, e magari una casa agli strati sociali più deboli – ha concluso Palombo –, vuol dire combattere davvero le disuguaglianze. Fare sì che i 6.700 alloggi di Erp della nostra provincia possano essere interamente disponibili per chi ne ha bisogno".