Achille Funi e i futuristi oggi con Danka Giacon

Danka Giacon, a lungo conservatrice del Museo del Novecento di Milano, ora al Castello Sforzesco, oggi alle 17 alla Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti terrà una conferenza dal titolo ’Achille Funi e i futuristi’, per approfondire i rapporti dell’artista con gli altri esponenti del movimento. L’incontro, a cura della Fondazione Ferrara Arte e del Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara, è a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti disponibili). Nel 1909 un gruppo di giovani artisti, guidati da Filippo Tommaso Marinetti, si riunisce con il desiderio di celebrare le innovazioni scientifiche e sociali del momento, ricorrendo a un’arte che rompa con la tradizione e con l’Accademia. Ben presto il progetto coinvolgerà altre discipline artistiche, come il cinema, la musica, la letteratura, la moda. Alla base dell’estetica futurista c’è un acceso desiderio di rinnovamento, che affonda le sue radici nei temi della velocità e del progresso. Achille Funi abbraccia il movimento nel 1911. La sua adesione, rispetto ad altri celebri esponenti, è stemperata secondo una personale chiave interpretativa che distorce e stira le forme senza annullare le masse, i contorni e i volumi, e che trova un essenziale riferimento nella ricerca artistica di Paul Cézanne. Nel biennio 1913-1914 partecipa al movimento futurista moderato di Nuove Tendenze. In questo periodo, l’artista si rifà alle tematiche futuriste, seppur mantenendo una sintesi di colori e forme in chiave cubo-futurista e procedendo così verso una lenta riconquista dello spazio classico. L’evento di giovedì si inserisce nel ciclo di appuntamenti per conoscere la mostra “Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito”, la grande retrospettiva dedicata all’artista e visitabile fino al 25 febbraio a Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Il calendario si svilupperà per tutta la durata dell’esposizione. La prossima conferenza il 23 novembre.