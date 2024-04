Achille Funi. E la Sala dell’Arengo si anima

La Sala dell’Arengo si anima

Si chiama “Museo abitato” il progetto che ha vinto il bando Siae dal titolo “Per chi crea” con il sostegno del Ministero della Cultura e che vede coinvolte la 1B, la 1D e la 2C della scuola Matteo Maria Boiardo, una settantina di studenti, coadiuvati da professionisti del suono come Fabio Vassallo, della fotografia d’arte Jessica Morelli e dell’animazione Maurizio Cinti. Nascerà un audiovisivo partendo dagli affreschi della Sala dell’Arengo. L’idea è partita dalla mostra di Achille Funi “Un maestro del Novecento tra storia e mito” che si è tenuta a palazzo dei Diamanti, voluta dal critico d’arte Vittorio Sgarb. L’obiettivo del progetto è quello di far creare ai ragazzi qualcosa di fruibile in modo permanente ai cittadini e ai turisti che verranno a visitare Ferrara. Non molti conoscono la Sala dell’Arengo presso il Municipio, un luogo che di solito viene utilizzato per conferenze. Il progetto è partito da visite guidate presso la mostra dei Diamanti curate da Senza Titolo, poi si è passati all’analisi delle opere fatte attraverso la riproduzione sonora degli elementi raffigurati. Il rumorista Fabio Vassallo ha fatto diverse ore di laboratorio con le classi coinvolte invitando i ragazzi a riprodurre i suoni attraverso vari oggetti come posate, valigie, fogli, chiavi ed altri. Il battito delle ali degli angeli, ad esempio, è stato simulato agitando un bastoncino di legno; tamburellando con le dita e con una matita sul diario hanno ricreato il galoppo dei cavalli. Tutti i suoni sono stati registrati e verranno mixati con il programma Logic pro per sonorizzare l’affresco. Si è in seguito lavorato al video con Maurizio Cinti, videomaker di Delta Cinematica, che ha introdotto gli alunni ad una tecnica di animazione finalizzata a creare piccoli movimenti dell’affresco, partendo dai cartoni preparatori dei capolavori esposti ai Diamanti. L’opera finale verrà presentata il 10 maggio alla Sala Estense e poi sarà fruibile da tutti i futuri visitatori. Il progetto ha consentito di sviluppare la creatività, l’immaginazione, l’arguzia dei ragazzi che attraverso una chiave completamente innovativa e divertente hanno acquisito nuove abilità e conoscenze in un lavoro di squadra.

La classe 1B