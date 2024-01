Achille Funi, mostra aperta oggi e domani

In occasione dell’Epifania la mostra Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito, allestita al Palazzo dei Diamanti fino al 25 febbraio, rimarrà eccezionalmente aperta consentendo al pubblico di visitarla sia il oggi che domani fino alle ore 23 (chiusura biglietteria ore 22.00). Sarà dunque possibile, prima del concludersi delle festività, approfittare ed ammirare fino a tarda sera i capolavori del grande artista ferrarese, uno dei più grandi maestri del Novecento. Sono in programma per quelle serate visite guidate per singoli visitatori (alle 21), con ritrovo nel giardino di Palazzo dei Diamanti 15 minuti prima dell’orario di inizio del tour. La durata del tour è di 1 ora e 15 minuti circa. Il costo della sola visita guidata è di 10 euro a persona (7 euro per i ragazzi dai 7-13 anni) ed è gratuita per bambini fino a 6 anni. La prenotazione della visita guidata è obbligatoria e si può effettuare scrivendo a raccontarearte@gmail.com oppure contattando il numero 339 1969869 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Nella giornata di ieri, invece, è stata organizzata un’attività dedicata ai più piccoli, alla scoperta di Funi: un percorso animato tra le sale espositive e un laboratorio nell’aula didattica hanno consentito ai ragazzi di approfondire il ruolo del pittore nel panorama artistico del XX secolo e, allo stesso tempo, di conoscere e rappresentare le proprie origini e tradizioni culturali.